寧德時代在德國啟動電池生產

中國-德國-經濟

這是路透社2023年1月26日獲得的中國電池製造商CATL在德國圖林根州安施坦特（Arnstadt）的一家工廠的照片。

據中德意志廣播電台和德國《商報》報道，中國電池巨頭寧德時代於一月二十六日正式啟動其在德國圖林根州安施坦特（Arnstadt）的工廠。按計畫，該工廠將為歐洲車企的電動車供應電池單元。目前有500名員工正在接受培訓。

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寧德時代在安施塔特的工廠是這家公司在海外的首家工廠。公司為此投資多達18億歐元。並將在年底為六條生產線創造約2000個就業機會。到目前為止。公司已聘用了大約1000名員工，並有信心在德國找到足夠的員工。

目前約有450名中國員工仍在該廠工作。據圖林根州就業局稱，目前約有500名當地申請人正在接受進一步的培訓，以獲得在寧德時代工作的資格。

在工廠啟動生產儀式上，圖林根州州長拉莫羅夫表示了歡迎，他說，“在這裡，我們擁有一個在整個西歐從未見過的巨型工廠。”

根據寧德時代歐洲總裁（Matthias Zentgraf)的消息，公司為這家工廠投資了18億歐元，是西歐首條大規模電池量產生產線。工廠的初步產能計畫為每年14千兆瓦時，三千萬枚汽車電池。根據電池的大小，大約有18.5萬到35萬輛電動汽車可以配備這些電池。到今年年底，安施塔特將是歐洲第一個大規模生產鋰離子電池單元的基地。但在未來，寧德時代計畫將該廠的產能擴大到24千兆瓦時。公司預計將在六月獲得擴張批准。

岑特格拉夫還介紹說，寧德時代正在匈牙利建造一家更大的電池廠。但它不會影響安施塔特的生產。“對電動汽車電池的需求如此之大，以至於德國和匈牙利的分廠可以相互補充。”

迄今為止，中國電池都要萬里迢迢從中國運過來。隨着寧德時代德國工廠正式投入量產，供貨距離將大幅縮短，物流成本也因此將大大減少。

但在一月中旬，250多名海關官員和警察在工廠進行了一次大檢查。他們調查了非法工作、非法居留和偽造入境文件的嫌疑，但只發現了一起違反外國人法律的事情。

岑特格拉夫介紹說，在2022年10月的早期檢查中，有幾名員工被注意到，他們在德國的逗留時間超過了簽證允許的時間。從那時起，公司就努力避免此類問題。

德國汽車工業協會（VDA）一位發言人表示，安斯塔特的電池生產廠是德國電動汽車集群的一個重要組成部分。該廠開業是一個非常受歡迎的發展，而且還必須用更多的地點來推動。為了吸引更多工廠，柏林和布魯塞爾必須將“基地條件重新提高到全球頂級水平”。

在工廠開幕儀式上，人們也對德國政府和歐盟的未來中國戰略表示了關注。圖林根州經濟部長Tiefensee表示，寧德時代的項目是一種新型合作，“中國人正在把他們的技術帶到歐洲”。在離工廠不遠的地方，圖林根州正在建立一個電池研究中心，在那裡“正在進行聯合研究”。

岑特格拉夫說，他希望關於新中國戰略的辯論中的不和諧只是“一個暫時現象”。