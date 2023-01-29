捷克總統當選人帕維爾預定1月30日與蔡英文通電話

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捷克總統當選人帕維爾的團隊周日表示，帕維爾周日與烏克蘭總統澤連斯基透過電話進行會談，並計畫周一(1月30日）與台灣總統蔡英文通話。

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法新社報導，堅定支持烏克蘭的帕維爾周日與澤連斯基進行了通話。

澤連斯基在推特（Twitter）發文表示："我祝賀帕維爾贏得捷克總統選舉。"澤連斯基並表示："感謝帕威爾和捷克人民的堅定支持。已邀請他訪問烏克蘭。"

另外，帕維爾的發言人芮哈科娃（Marketa Rehakova）告訴法新社，帕維爾將與台灣總統蔡英文周一(1月30日）舉行電話會談。

帕維爾曾接受捷克電台（Czech Radio）訪問表示，他會支持捷克與台灣之間的關係。

布拉格官方奉行一個中國政策，就如同歐盟一樣，但捷克官員仍與台灣建立了密切關係。

帕維爾指出，一個中國政策應該輔以"兩制"的原則。

帕維爾表示："如果我們跟台灣有特定關係，即是另一種制度，這並沒有錯。"

他還提到："與台灣保持活躍的商務和技術關係絕對符合我們的利益。"

中央社報道，台灣外交部發布的新聞稿表示，捷克1月27日至28日舉行總統大選第2輪選舉，帕維爾以得票率58.32%勝出，將於3月初正式就職，成為捷克自1993年獨立後第4任總統。

針對蔡英文是否與帕維爾通話，台灣總統府發言人張惇涵稍早向媒體指出，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部都會進行妥善的評估與規畫，定案後也將與社會報告說明。