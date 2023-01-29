法國學者批評法國大學中國研究嚴重缺失

中法交流

法國艾克斯-馬賽大學歷史學家、國際中國研究基金會主席安克強（Christian Henriot）警告說，中國是當今時代最重大的挑戰之一，法國大學雖然擁有漢語和中國文學的專家，但對其歷史、社會學、政治以及人類學的研究重視不足，作者認為“這是一個嚴重的錯誤”。

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安德烈.馬爾羅1967年出版的『反回憶錄』中這樣形容中國：“有一個致力於復仇和正義的國家，一個不會放下武器的國家，在全球性的對抗來臨面前不會放棄精神的國家”。他預言：“已經有300年的歐洲時代正在消逝，中國時代已經開始。”

安克強在法國世界報撰文指出，在中國共產黨剛剛結束其第20次代表大會，習近平第三次登基並蓋上 "讓中國再次偉大 "的玉璽之時，馬爾羅的預言顯得何其敏銳。可是，法國人今天對中國又有多少了解？法國在研究、分析和理解這個具有獨特維度的國家的動態方面又有哪些優勢？法國大學又擁有什麼相關的專長？

作者認為中國已然是一個政治、經濟、軍事和科技大國，具有在全球範圍部署其行動和戰略的野心，法國不能像40年前 那樣僅僅把中國作為少數機構中少數專家--漢學家的 "研究對象”。

在這位學者眼中，面對中國所代表的挑戰，法國大學的研究很不對稱，“我們的專業程度取決於在大學或研究組織中進行基礎研究的能力。但我們看到了什麼？中國專家的職位數量總體上沒有變化，仍然局限於少數專業機構和國家科學研究中心。”

事實上法國大學培養了許多年輕的研究人員，他們在紮實的實地考察和對中華世界的第一手研究的基礎上，產出了大量的論文。問題在於他們完成論文後許多人找不到相應的位置，他們發現自己連續幾年從臨時的教學和研究助理（ATR）職位跳槽到博士後職位，沒有任何科學工作的前景。他們中的一些人通過堅持不懈的努力，有的年齡很大了才設法找到了一個職位，而他們中的許多人放棄了或選擇移居國外。原因很簡單：大學沒有為研究中國的社會科學工作者提供出路，大學培養的人才白白浪費了。

為什麼會是這樣？這位學者認為主要責任在於法國大學對中國“密封”。除了數量不多且主要由語言和文學專家組成的中文系之外，法國大學中沒有關於中國的研究。有多少歷史學家、社會學家、政治學家、地理學家、法律學家甚至人類學家在大學的社會科學系中專門研究中國？在這些學科，這個數字在0到3之間。

所幸有幾家全部位於巴黎的機構為招聘中國專家做出了貢獻，如國立東方語言與文明研究學院（Inalco）、法國社會科學高等研究院（EHESS）或法國高等實踐學院（EPHE）；但它們的綜合招聘能力無法彌補大學招聘的不足。而且在過去三十年裡，這些機構的職位數量沒有變化。在法國國家科學研究中心（CNRS），自2002年以來，亞洲的專家數量幾近崩潰。在社會學、政治學或經濟學領域，2022年該中心只有一名關於中國的研究人員! 而哈佛大學一校就有48名中國問題專家（幾乎是Inalco、CNRS、EHESS和EPHE的總和），並為其關於中國的旗艦課程之一宣布："在21世紀初，沒有什麼比學習中國更重要的了"。這不是做廣告，而是一種承諾。

反過來看，中國對法國擁有多少專業知識？有多少中國學生通過上法國大學與法國社會進行了廣泛的交流？有多少人在法國完成了關於法國主題的博士學位？前者有數萬人，後者有數百人。他們中的大多數人已經回到中國，帶去了他們的專長，還為他們的國家帶去了關於法國的非凡知識庫。我們還需要問的是，有多少法國學生在中國學習過？有多少人做過中國學科的博士，同時具備語言和學科方面的專業知識？

這位學者認為，中國是當今時代最重大的挑戰之一，可是法國大學還在昏昏欲睡。如果不能彌合與美國大學之間的深淵般差距，當務之急，至少也應在有關中國的專業知識方面趕上歐洲的主要大學!