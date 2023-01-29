法國延長對來自中國旅客健康措施到2月15日

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法國官方於1月28日發布最新政令，鑒於健康情況的發展，法國延長對來自中國遊客健康檢查措施到2月15日

法國官方於1月28日發布最新政令，鑒於健康情況的發展，法國延長對來自中國旅客健康檢查措施到2月15日。

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自從中國政府從12月初突然放棄了嚴格的控制新冠疫情措施，允許國人在自由旅遊以來也導致相關的疫情在中國迅速傳播。

與歐洲國家討論後，法國政府決定加強對來自中國旅客的邊境衛生措施，法國政府在2023年1月2日宣布對來自中國年齡超過11歲的旅客採取的健康措施，就是從1月4日起乘坐從中國出發航班入境法國的旅客，無論直航還是轉機，須在登機前出示48小時內的核酸檢測或抗原測試陰性結果，沒有出示該文件登機的旅客有可能被拒絕登機。

另外在在來自中國的航班上，6歲以上的乘客需要佩戴口罩。

此前從2023年1月1日起，抵達法國領土後遊客需進行核酸檢測。所有陽性樣本都將被系統性測序，用於流行病學監測。

2022年底和2023年年初由於中國疫情感染人數激增如美國，日本，加拿大，澳大利亞和數個歐洲國家要求入境來自中國遊客有核酸陰性證明。

中國政府表示1月中國因疫情每天死亡人數下降約80%。

分析指出鑒於中國官方對歸因於新冠死亡和中國人口的整體感染採用的狹義定義，因此北京給出的死亡人數僅代表實際死亡人數的一部分。