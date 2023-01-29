退休改革：法工會號召再次舉行大規模抗議 博爾納："沒有商量餘地"

法國/退休改革/罷工

受到1月19日成功組織反退休改革罷工抗議鼓舞，法國工會呼籲周二再次舉行大規模抗議活動；而法國總理博爾納周日對推遲退休年齡仍持堅定態度，稱“沒有更多商量餘地”。法國公交系統又將面臨一個"黑色星期二"。

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法新社報道，1月19日，全法國有一百萬到兩百萬民眾；響應工會號召，舉行示威遊行，反對引起極大爭議的退休制度改革草案。退休改革不僅將法定退休年齡從目前的62歲逐步推遲到64歲，而且到2027年，可領取全額退休金的工齡年限也將提升到43年。這一方案遭到工會及左翼和極右政黨的一致反對。

不過，總理博爾納表示，"64歲退休以及延長繳納退休金年限，這是在2014年社會的奧朗德政府時期投票的方案，目前已無可爭辯”。

政府聲稱，推遲退休年齡及延長繳費退休金年限，是為了保證法國養老金制度的財政平衡，這也是反對改革者所質疑的。

法國極右翼國民聯盟主席勒龐周日表示，總理“不應該走得太遠，因為就黨派而言，政府的退休改革草案完全不可能通過”。

法國八個主要工會號召周二再次舉行大規模罷工抗議行動，工會希望透過大規模民眾抗議阻止這項"不公平改革”的進程，而民意調查也顯示，退休改革草案遭到公眾輿論越來越強烈的反對。

法國社會又將面臨一個"黑色星期二"。預計周二，公交系統將受到嚴重干擾，區間火車高速列車運行大為減少，巴黎的公共交通也將受到影響。

作為預防措施，民航當局要求各航空公司將周二在巴黎奧利機場的航班減少20%。

預計周二學校也會受到罷工影響。