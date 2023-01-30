世衛宣布：新冠疫情仍是“國際關注的突發公共衛生事件”

世衛/新冠疫情

在世界衛生組織首度宣布COVID-19新冠疫情構成"國際關注公共衛生緊急事件"3年後，世衛周一(1月30日）表示，2019冠狀病毒疾病依舊維持全球最高的警戒級別。世衛總幹事譚德塞表示，1月中旬獲報染疫死亡人數直逼4萬，其中超過半數來自中國，且中國真正的死亡病例"絕對要高出許多"。

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法新社報導，世衛緊急委員會27日召開疫情爆發以來第14次會議，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行是否仍應列在全球最高的警戒級別。

根據世衛聲明，世衛總幹事譚德塞在會議後表示，"同意委員會就新冠疫情提出的建議，決定這起事件依舊是國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）"。

聲明說，譚德塞"認同委員會的觀點，即COVID-19新冠疫情可能處於一個過渡時期，並重視委員會的建議，必須小心度過這段時期，減少可能的負面後果"。

譚德塞在會議前暗示疫情的緊急狀態尚未結束，指出死亡案例正在攀升，並警告說全球對這場危機的應對作為"依舊步履蹣跚"。

譚德塞在會議開始後向委員會表示："疫情進入第4年，我們現在處境確實比1年前好，當時奧密克戎Omicron變異株將疫情推上另一波高峰，世衛每周獲報的染疫死亡人數超過7萬人。"

譚德塞表示，單周染疫死亡人數去年10月降到1萬人以下，但12月初再度升高。當時中國解除防疫限制措施，導致染疫死亡人數再度衝上高峰。

他表示，1月中旬獲報的染疫死亡人數直逼4萬，其中超過半數來自中國，且中國真正的死亡病例"絕對還要高出許多"。

整整3年之前，鑒於新冠疫情開始散播至中國境外，世衛在2020年1月30日首度宣布，COVID-19新冠疫情構成"國際關注公共衛生緊急事件"，也就是世衛最高等級公共衛生警報。

就全球範圍而言，世衛接獲的新冠確診通報已超過7億5200萬例，包括680多萬例死亡。然而，世衛一直強調實際數字很可能高出許多。