布林肯會晤以色列領導人敦促以巴採取緊急行動緩和局勢

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美國國務卿布林肯周一(1月30日）在敦促以色列和巴勒斯坦採取緊急行動，緩和局勢。儘管國際社會呼籲巴以雙方保持克制，但未能阻止巴以新一輪暴力衝突造成的緊張局勢。

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法新社消息，以色列是布林肯為期3天中東訪問行程的第2站。布林肯周一在耶路撒冷與以色列總理內塔尼亞胡共同舉行的新聞發布會上表示：“我們現在敦促所有各方採取緊急措施，恢復平靜、緩和緊張局勢。”

27日，以色列佔領的東耶路撒冷一座猶太教堂外面發生攻擊事件，造成7名平民死亡。事發前一天，以色列軍方在佔領的約旦河西岸發動數年來最致命的突襲行動，造成10名巴勒斯坦人喪生。

布林肯表示，希望以色列人及巴勒斯坦人都能恢復安全感，這是目前的當務之急。

布林肯周一晚間分別會見以色列外長科恩以色列總統赫爾佐格。

周二，布林肯將在約旦河西岸拉馬拉與巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯會面，拉馬拉是1967年以來被以色列佔領的巴勒斯坦領土。

法新社報導，布林肯周一稍早在埃及首都開羅與埃及總統塞西及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）會面。美國國務院表示，布林肯讚揚埃及在促進區域穩定上扮演重要角色，雙方並討論為緩和以巴緊張所作持續努力。

另據路透社報導，布林肯在開羅向媒體表示，美國將繼續鼓勵埃及在人權上採取行動，包括釋放更多政治犯並保障言論自由。