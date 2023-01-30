拜登：美國不會向烏克蘭提供F-16 戰鬥機 馬克龍稱原則上"不排除可能"

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法國總統馬克龍周一(1月30日）在海牙，回答向烏克蘭派遣戰機的提問時謹慎表示："原則上沒有什麼是被禁止的"；西方各界目前醞釀向烏克蘭提供戰機以助其對對抗俄羅斯入侵。法國將和澳大利亞共同向烏克蘭提供數千枚155毫米口徑炮彈。最新消息：美國總統拜登表示，美國不會向烏克蘭提供F-16 戰鬥機。

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法新社報道，馬克龍周一在海牙與荷蘭首相呂特聯合舉行記者會。在被問及向烏克蘭派遣戰機的設想時，馬克龍強調做出任何決定必須遵從的"原則"，如：應由烏克蘭提出要求，"不會導致(戰爭）升級"，目標是幫助烏克蘭提升抵禦能力而非觸及俄羅斯領土，以及(此舉）不會削弱法國軍隊的軍力，等。

馬克龍表示，根據原則，沒有(任何做法）可以被排除在外，馬克龍同時表示，烏克蘭方面目前還沒有提出這樣的要求。

在談到向烏克蘭提供"勒克萊爾"主戰坦克問題時，馬克龍強調了上述原則，他表示，正是根據這三項原則，我們將繼續逐案考慮軍事裝備的交付。

馬克龍表示，(提供軍援）的決定"是根據烏克蘭提出的要求做出的，而不是一些小道消息可以決定的。馬克龍並透露，烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiï Reznikov ）預計將周二前來巴黎訪問，並與法國國防部長塞巴斯蒂安·勒克爾尼會談。

法新社報道稱，荷蘭首相呂特強調，如果向烏克蘭交付戰鬥機，不僅沒有觸犯什麼禁忌，而且將是邁出的一大步”。呂特表示贊同馬克龍提出的原則，同時表示，荷蘭目前還沒有收到烏克蘭提出的這方面的請求。

烏克蘭加強呼籲西方國家供應更多先進武器以協助擊退俄羅斯軍隊侵略，不過，德國總理朔爾茨29日重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。

經過數周激烈辯論和來自盟友的持續施壓，朔爾茨25日終於同意向烏克蘭運送14輛豹2式主戰坦克（Leopard 2），並允許其他歐洲國家提供他們的豹2式坦克。

朔爾茨在接受"每日鏡報"（Tagesspiegel）訪問時表示："我只能建議，不要在武器系統方面陷入持續的喊價戰。"

烏克蘭總統澤連斯基感謝德國和美國的援助，但隨即強調烏克蘭需要北約組織盟友提供更多重型武器來抵禦俄羅斯軍隊，包括戰機和遠程導彈。

朔爾茨則在訪問中警告不要提高"戰爭逐步升級的風險"，莫斯科當局已經嚴厲譴責西方國家承諾提供主力戰車給烏克蘭的決定。

朔爾茨表示說："北約與俄羅斯之間沒有戰爭。我們不會允許這樣的升級。"

另據報道，法國國防部長勒科爾尼周一表示，法國將和澳大利亞共同向烏克蘭提供數千枚155毫米口徑炮彈。