早被列入黑名單的中國核武研究院仍多次購得美國芯片

中美科技戰

在2023年的CES上，英特爾推出了第13代英特爾酷睿移動處理器系列。華爾街日報報道稱，被美國列入黑名單的中國工程物理研究院，在最近兩年半多次購得英特爾和英偉達等美國公司的半導體產品。

華爾街日報報道說，1997年就被列入黑名單的中國最頂尖的核武研究機構---中國工程物理研究院，卻在最近兩年半至少十幾次採購了先進的美國計算機芯片。

廣告 繼續瀏覽後續

這家機構是如何規避美國幾十年來對此類產品的出口限制的？華爾街日報看到的採購文件顯示，這些廣泛用於數據中心和個人電腦的芯片是通過中國的中間商完成採購的。從2020年以來，該機構設法獲得了英特爾和英偉達等美國公司的半導體產品。

這些採購違反了美國長期以來旨在防止外國勢力將任何美國產品用於原子武器研究的限制措施，這也凸顯了拜登政府限制中方獲取芯片技術面臨的挑戰。

去年10月，美國擴大了出口管制範圍，阻止中國獲得最先進製程的美國芯片和芯片製造工具，這些芯片和芯片製造工具為人工智能和超級計算機提供動力，對現在戰爭的重要性與日俱增。

據指成立於1950年代的中物院的物理學家參與開發了中國第一顆氫彈。美國國防部去年11月發布的年度報告稱，中國近年一直在加速擴張其核力量和運載能力。

美國商務部官員於2020年6月擴大了對中物院的限制，將該機構所有或運營的10個實體以及它使用的17個別名列入了禁止採購美國原產產品用於支持中國核武活動的實體清單。

華爾街日報報道說，中物院採購的大多數芯片尺寸介於7納米到14納米之間，其中許多在中國難以量產。

英偉達公司表示，中國工程物理研究院使用的英偉達品牌的半導體是一般個人電腦中常有的圖形處理芯片，由於全世界的個人電腦銷售量巨大，沒有一家芯片公司能夠控制每台電腦最終的用戶是誰。

有關中國核武器研究機構繞過美國出口管制禁令、購得美國先進芯片的報道引起了美國國會的注意。眾議院外交事務委員會主席麥考爾星期天在一份聲明中批評商務部工業與安全局未盡其責，並表示國會將展開調查。