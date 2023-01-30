英聯邦議會首次撤回對港邀請 指情況惡化 香港：強烈不滿

香港/政治

英聯邦議會撤回對議員李梓敬(小圖上)和簡慧敏下)參與研討會的邀請, 開啟對香港新政治制度的排拒 2023年1月30日

英聯邦議會聯合會以「香港情況日益惡化」為由，撤回對香港立法會議員參與類似議會學習班的西敏寺研討會（Westminster Seminar）的邀請，是回歸後首次。立法會主席梁君彥批評該會僅基於政治偏見「貶損和排擠」香港，對此表示「強烈不滿和堅決反對」，不會參加這些「所謂研討會」。被拒參與的新民黨李梓敬更表明，短期內若非公務需要，不想踏足英國。

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香港經中國改革香港選舉制度後誕生的立法會，兩名議員去年底如常接獲英聯邦議會聯合會的邀請，參與今年3月中旬丶為期五天的西敏寺研討會，獲邀者為出身選舉委員會的律師簡慧敏和由前保安局長葉劉淑儀創立的新民黨成員李梓敬。但議會聯會在26日於官網上載聲明，指執委會一致同意，由於香港情況日益惡化，撤回申請。

議會聯會聲明又指出，研討會提供推動議會式民主和讓各國議會成員學習交流的良機，縱使香港的政治多元化和政治參與備受削弱，其立法會近年仍有參與議會聯會英國分會的活動，以保持推動民主的對話。

中國在反修例運動後改革香港選舉制度，不單藉愛國標準令民主派人士難以參選，更令選民大幅減少，經新制度於2021年9月誕生的立法會，90席中有89席由建制派擁有。

民主黨前主席李永達在議會聯會發表聲明翌日在社交平台表示，英國非政府組織「香港監察」邀約他及議會聯會的負責人等在23日線上討論，談及應否邀請李梓敬出席研討會，與會四人均反對，因為李梓敬支持《港區國安法》，令很多立法會前議員及支持民主的人士入獄；又批評現時立法會既不能代表香港市民，又對自由丶人權和法治倒退默不作聲，甚至支持。他又說，知道很多港人和在英友人曾進行過類似工作。

對於聯會撤回申請，立法會主席梁君彥28日發表聲明回應，指這顯示該會「不了解香港的實際情況，而只是基於一些政治偏見或道聽塗說，貶損和排擠香港，我們對此表達強烈不滿和堅決反對。」 香港立法會不會參加這種帶有明顯政治偏見的所謂「研討會」。聲明續稱，各地的政治制度均應受到其他議會尊重，香港立法會會一如以往，以包容丶尊重的精神，致力與其他實行不同政治制度的議會建立良好關係和交流。

被撤回邀請的簡慧敏只在社交平台上轉貼梁君彥的聲明作回應，而李梓敬則譴責聯合會的決定，他向傳媒表示，主辦方做法兒戲，聲明是意圖污衊在「完善」選舉制度後出現的良政善治新局面，批評屬政治操弄。他質疑議會聯會偏聽，聲稱他「代表為數不少嘅香港人」，為何聯會不聽他們的聲音。

李梓敬在前年的立法會選舉中，以6.1萬票在新界東北選區中勝出，比另一名建制派勝出者少1600票；而簡慧敏則在只有約1500名選民的選委會中，以291票當選。是次選舉受民主派杯葛，投票率只有30.2%，是有直選以來歷史新低。