西方向烏克蘭交付戰機不再是禁區？

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭在終於獲得盟邦承諾交付主戰坦克之後，一些美國和歐洲官員在最近幾天表示，向烏克蘭派遣F-16戰機的大門不再關閉。至少，對烏克蘭的一些盟友來說，向其交付戰機已不再是一個禁區。甚至在海牙訪問的法國總統馬克龍周一在記者追問是否有這種可能時，也謹慎地表示：“原則上講什麼都不排除”，但是美國總統拜登同日則表示反對。

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烏東戰場目前處於相持階段，但難以排除在春季或者更早些時間發生遽變的可能。烏克蘭需要主戰坦克抵禦莫斯科準備在春季發動的大規模攻勢，西方國家終於同意向烏克蘭交付主戰坦克。為了改變空中優勢，烏克蘭一直希望得到西方的戰機，但西方國家一如之前擔心提供主戰坦克會導致戰爭升級一樣，向烏克蘭交付戰機更是一個禁區。現在，一扇大門似乎打開了。

烏克蘭總統顧問波多利亞克1月28日對烏克蘭自由電視台表示，有關交付遠程導彈的談判“節奏正在加快“。直到目前，美國把向烏克蘭提供戰機和射程可以超過300公里以上的ATACMS遠程地對地導彈列為不可穿越的紅線，這是因為美國擔心基輔會使用這類武器攻擊俄羅斯領土。但是，烏克蘭毫不鬆懈地向盟國施加壓力，表示烏方削弱俄羅斯軍隊的唯一途徑之一就是成功摧毀其火炮庫存，波多里亞克表示，其中約100門火炮位於被俄軍佔領的克里米亞。

事情突然有了轉機，1月25日，幾位美國高官似乎同意就交付此類軍火展開談判。白宮副國家安全顧問菲納告訴MSNBC電視新聞頻道，將對交付戰鬥機進行 "非常詳細 "的討論。金融時報也在同日報道，美國國防承包商洛克希德-馬丁公司將在 "南卡羅來納州格林維爾增加F-16戰鬥機的生產，以便能夠滿足那些選擇進行第三方轉讓以促進當前衝突的國家的需求"。

烏克蘭目前最希望得到F16戰機，因為這一第四代戰機的優勢在於既有多重戰鬥功能又價格便宜。前戰鬥機飛行員出身的法國國際關係基金會研究員、法國空軍出版的智囊團《漩渦》編輯諾埃爾表示：“該款小型戰機自問世以來一直在不斷升級，很像法國的幻影2000戰機，能夠以較低的成本執行所有任務。”

如同柏林出口到眾多歐洲國家的豹二主戰坦克，F16是美國戰機中這些年出口外國最多的戰機，在歐洲就有九個國家擁有此款戰機。烏克蘭對該款戰機的興趣如同對豹二主戰坦克的興趣一樣，能夠快速、迅猛、集中襲擊敵方裝備，真正改變戰爭局面。但面臨的問題也是一樣，如同說服柏林為豹二坦克開綠燈一樣，必須說服生產F16戰機的美國批准這類武器裝備的再出口。

荷蘭外長在議會一月中旬辯論時表示，荷蘭政府對向烏克蘭派遣本國擁有的F16戰機持“開放態度”，“沒有任何禁區”。該國擁有40架F16戰機，目前正逐步被技術更先進的F35戰機取代。

根據金融時報，歐盟的一些負責人正在研究其他選項，包括將歐洲自願國家的先進戰機派往位於東翼的其他國家，而這些國家就可以將自己的蘇聯設計的戰機派往烏克蘭。然而，這一想法在戰爭開始時就被拒絕了。雖然波蘭曾提出向基輔派遣米格-29戰鬥機，希望以F-16戰鬥機作為交換，但華盛頓否決了這一想法，認為風險太大。

1月26日，法國國民議會國防和武裝力量委員會主席托馬斯-加西柳德在前往倫敦時大膽地聲稱，在法國派遣戰鬥機的問題上，"所有的門都是開放的"。1月27日，這位被視為總統親信的議員向法國《世界報》證實了這些評論，並補充說：沒有什麼禁忌。但法國國防部長周邊官員對此不以為然，

一些專家指出，如果西方戰機交付烏克蘭，戰爭的形勢將會改觀。根據ORYX，俄烏雙方目前的空中力量都遭到嚴重打擊，俄羅斯70架戰機被摧毀，烏克蘭被摧毀的有60架。諾埃爾指出，俄軍在其佔領的地盤上空擁有空中優勢，但無法打擊縱深地帶，烏克蘭的情形也類似。如果其中一方取得空中優勢，就很容易轟炸地面的敵軍，系統性破壞他們的後勤裝備，從而從1915年的一戰初期跳躍到1944年的二戰。

向烏克蘭派遣西方戰機本身同時還是一個十分複雜的行動，培養飛行員比培養坦克駕駛員時間更長，上手並不很複雜，但要掌控武器系統，必須要有許多時間的重複操作，專家認為，大約需要六至八個月時間。一架F-16戰機只有在融入到一個相互關聯的環境中時才能充分發揮效能，包括與空中預警機的配合行動。在摧毀俄羅斯的防空炮台的同時保護自己起飛的基地不受損失並不是一件容易的事。

專家們認為，除了難以估量的與莫斯科升級的風險，向烏克蘭派遣戰機遠沒有形成共識。德國總理朔爾茨周日明確表示，德國不會向烏克蘭派遣戰機。