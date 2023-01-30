通關後首個春節假 中港澳旺丁 惟只及疫情前兩成至三成七 香港最差

中國/春節黃金周

在放寬入境防疫的第一個春節黃金周，即農曆年三十至初六(即1月21日至27日)的數據顯示，中國內地丶香港及澳門的出丶入境人次均按年以倍數上升，但只及疫情前的19.8%至37.3%，需要更長時間才可復常。當中，復常速度最慢的，並非封關最嚴的中國，而是在緊跟中國和面向國際中進退維谷的香港。

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以絕對人數計，中國入地稱冠，在春節黃金周有287.7萬人次出入境，日均41萬人次，出入境人次幾乎各佔一半，出境人次只比入境人次多0.4個百分點。中國國家移民管理局指出，今年春節較去年春節同期（即1月31日至2月6日）的出入境人次增長120.5%。

不過，這「亮麗」增幅背後的絕對數字，仍遠遠低於疫情爆發前的2019年春節的實況。根據新華社當年2月中旬引述移民管理局分析評估的報道，2019年春節假期全國口岸出入境人數增至日均約達177萬人次，即今年的日均出入境人次只及當年的23.2%，在三地中排在中間。

其次人數較多的，是香港，在上述期間有139.1萬人次出入，只及2019年春節黃金周的702萬人次的19.8%，是三地中回復疫情前水平最慢的地區。

更令人憂心的，是這次高的出入境人次中，79%是香港居民，從中國內地和其他地方進出香港的旅客不足29.3萬，只佔總出入境人次的21%，旅遊消費貢獻十分有限。

有關旅客人數已較港府放寬大部分入境防疫措施的去年12月整個月為高，上月的中國內地和其他地方旅客只有16萬。香港入境團旅行社協會創會長謝淦廷上周末解釋，旅客未見增長是因為來自東南亞的入境旅客未見增長，而內地客亦因需要核酸檢測陰性結果才能入境而卻步。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠更指出，歐美旅客習慣起行前半年報團，預料入境旅客最快要到暑假才見增長。

香港今起取消隔離令 入境核酸核測「不日」取消

為求真正復常丶刺激經濟，香港各界要求取消入境核酸核測的呼聲日高。有媒體引述消息稱，核酸檢測 「不日」便會取消，亦有媒體具體指明2月6日取消，而作為港府二把手的政務司長陳國基昨(29日)午仍不肯透露風聲，只是說，新年期間有不斷透過短訊及電話與內地方面拜年，並不斷提起通關事宜，期望儘早帶來好消息。

至於被特首李家超形容為復常路上重要一步的取消隔離令，則在今日落實。即日起，檢測呈陽性者，毋須隔離；正在身處隔離設施的人士，今日起可獲安排有序離開，不需要等快測陰性結果。另外，檢測呈陽性者亦毋須透過政府網上平台呈報，若患者屬高危人士或出現明顯病徵，應儘快求醫，留在家中休息；沒有徵狀者可外出或上班。但有需要人士仍可選擇入住社區隔離設施，最多可逗留7天。

澳門今年的春節黃金周實質人數最少，但按年增幅最大，回復疫情前的比例亦最高。

根據澳門旅遊局公布，黃金周期間有 45.1萬人次入境澳門，按年大幅上升近三倍，平均每日有6.4萬人次，超出政府日均4.7萬人次的目標。入境者中，內地客占近六成，而香港來客則佔三成六，不少評論指出，即使撇開政治因素，以中國旅客對澳門影響之大，澳門的出入境政策亦必然緊跟中國，不作他想。

根據公開資料，澳門今年春節黃金周的入境人次已回復至2019年同期121萬人次的37.3%，是三地回復得最多的，而且是旺丁又旺財。當局公布，酒店業場所春節間的平均入住率接近86%，按年升22.4個百分點；房價亦按年升近五成，平均1575元。旅遊局表示，春節黃金周客況理想，對旅遊業及相關產業釋出積極向好的訊息，會全力擴展客源，助力振興經濟。