北京在布林肯出訪前夕秀強硬 美日荷芯片協議是主因？

中國/美國

就在美國國務卿出訪北京一周前，北京突然對美國提高了聲調，中國外交部發言人毛寧1月30日在例行記者會上表示：“美國是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，持續向烏克蘭輸送重型武器和攻擊性武器，不斷擡升衝突的長度和烈度。”

廣告 繼續瀏覽後續

毛寧在布林肯2月5日到訪北京前夕作出上述強硬表態實屬罕見，評論認為，除了近日美日韓加強軍事合作之外，日本與荷蘭達成協議限制對中國的芯片技術出口是其中一大因素。

繼荷蘭與日本上周宣布與美國打成一致共同限制對中國的半導體高科技設備出口之後，中國外長秦剛星期一（1月30日）與荷蘭副首相兼外長鬍克斯特拉（Wopke Hoekstra）舉行了電話會談，根據中國外交部網站的介紹，秦剛在會談中強調，開放務實是中荷關係的最大特色。中國正在加快推進高質量發展和高水平對外開放，這將為中荷合作帶來更大機遇。中國願同荷蘭加強多邊領域合作。

據業內人士向法廣介紹，荷蘭生產目前世界上最先進的光刻機，是中國的芯片開發不可或缺的設備，離開了光刻機，中國的芯片製造技術在短期內很難快速發展，而中國目前尚沒有能力生產光刻機，所用設備全部依賴進口，而且該機器需要不斷更新換代，荷蘭的出口限制將對中國的芯片開發造成嚴重威脅。

難怪中國外交部發言人表態如此嚴厲：“美國為了維護自己的霸權私利，濫用出口管制，脅迫誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子，將科技經貿問題政治化、武器化，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對。這種做法損人不利己，破壞全球產供鏈穩定，國際上不乏擔憂之聲。許多企業界人士都表示，濫用出口管制將造成混亂，影響效率和創新。

據美國媒體介紹，荷蘭的阿斯麥（ASML）公司是世界上最先進的半導體光刻系統的製造商之一，佔據全球60%以上的光刻機市場份額，也是全球唯一一家能夠供應七納米及以下芯片所需要的極紫外光刻機（EUV）的廠商。阿斯麥出口中國的主要是生產七納米以上的深紫外DUV光刻機。

阿斯麥公司2022年全年對中國的銷售額達到21.6億歐元，中國是該公司繼台灣和韓國之後的第三大市場。

去年10月，美國對向中國出售半導體及半導體製造設備實施了嚴格管控，稱中國可能將此技術用於軍事目的，比如破譯美國密碼或制導高超音速導彈。但在頒布這些限制措施的前後，美國始終向荷蘭與日本施壓，要求兩國進一步限制對華出口的先進技術。