反對退休改革：法國工會號召本月繼續舉行兩輪罷工抗議行動

法國/退休改革/罷工

“我們不要64歲退休！”：周二(1月31日），全法約120萬到280萬民眾，響應8個工會的聯合號召，在各地舉行跨行業罷工示威活動，抗議受到極大爭議的退休改革草案。工會號召本月7日及11日再次接連舉行罷工行動。

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法新社消息，據內政部周二晚間的統計，周二上街抗議人數多於1月19日第一次動員，至少有120萬示威者參加，而12天前示威者人數超過110萬。法國勞工總聯盟CGT則宣布，參與示威者達到280萬人。

首都巴黎的示威規模，內政部統計為87,000人參加示威，獨立調研公司Occurrence稱，有55,000人走上巴黎街頭參加抗議，工會表示，動員人數達到50萬人。法國五大工會之一的"法國勞工總聯盟"CGT呼籲，下周二2月7日及下周六2月11日為新的"行動日"。

巴黎示威遊行隊伍由工會領導人率領，反對將退休年齡提高到64歲，遊行隊伍打出標語：“向退休改革說不”。示威期間，數十名極端分子與警方發生衝突。

法國其他各大城市也爆發大規模抗議，從南部的馬賽到西部的雷恩及南特，示威者高喊：“馬克龍，你的改革不會通過！”。報道稱，西北部城市雷恩有數千人上街，並發生警民衝突。據報有激進分子混入示威人群，焚燒垃圾桶及向安全部隊投擲物品，警方施放催淚氣體並使用高壓水槍還擊。

周二跨行業大罷工，公共交通首當其衝，受到嚴重衝擊。

路透社報導，受到罷工影響，法國只有1/3高速列車（TGV）正常運作，本地和地區列車更少。巴黎地鐵也受到嚴重干擾，月台上人群擁擠，人們爭先恐後地衝上僅剩為數不多的列車。有的地鐵站暫時關閉。國家鐵路公司事先預料，全天法國各地只有約三分之一的高鐵維持正常運作，城鐵及區間列車維持正常服務的比率就更少，建議居民取消或推遲出行計畫。

另外，航空、能源及教育等行業也紛紛響應罷工號召。據公共服務部的統計，公營部門到周二中午罷工人數達到總人數的19.4%；教育系統，宣布參加罷工的教師達25.92%，這個比率遠低於上次動員的28%；據CGT稱， 法國最大的能源公司----道達爾石油集團的煉油廠和燃料庫罷工得到員工的普遍響應，罷工者佔到75%到100%。CGT計畫繼續罷工，並不排除本周煉油廠“停工”的可能性。