封不住禁不了 抖音母公司字節跳動強勢進駐矽谷辦公大樓

美國-抖音

在美國的一片封禁聲中，最具爭議的中國公司“字節跳動”（Byte Dance），近日在舊金山灣區矽谷，搬進了新的辦公大樓。

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字節跳動是抖音（Tik Tok）的母公司。據《聖何塞信使報》報導，字節跳動總部，2022年9月，租下聖何塞市科爾曼大道（Coleman Avenue）兩棟辦公大樓，這兩棟辦公大樓位於矽谷中心地帶聖何塞國際機場對面科爾曼高線綜合科技園區內（Coleman Highline mixed-use tech campus），是當地最新增加的建築，躋身於矽谷最成功的科技園區。

這次租賃交易，是2022年矽谷最大的房地產租賃交易之一。這兩棟辦公大樓總面積為65.8萬平方英尺，足以容納2600至3900名員工。

字節跳動旗下的抖音在美國擁有8000萬用戶。丕優研究中心(Pew Research Center)統計顯示，13歲至17歲美國青少年當中，高達67%使用抖音應用程序。《福布斯》的調查顯示，近年來美國人在抖音上花費的時間比其他平台多，抖音甚至被稱為美國文化的一大推動力，成為對美國人影響最大的中國媒體。

抖音至少有300名員工曾在中國的中央電視台、新華社、環球時報、中國國際廣播電台等官媒和中共網信辦工作。

目前，字節跳動面臨聯邦立法者和監管機構的審查和關注。2022年7月，美國的兩位聯邦參議員，指控字節挑動非法監視和訪問抖音美國用戶數據，呼籲聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）就字節跳動和抖音進行調查。

抖音由於嚴重毒化美國社會尤其危害青少年的身心健康，正遭到民眾的起訴。美國至少20個州禁止政府機構使用抖音。