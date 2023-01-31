戴琪：微信是偽冒產品流通的最大平台之一

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美國政府周二(1月31日）發表年度報告，指中國仍是偽冒產品最大的製造國，美國貿易代表戴琪更點名微信，指這個中國最大的通訊軟件是冒牌產品流通的主要平台之一。

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路透社報道，美國的《假冒和盜版惡名市場報告》（notorious markets）提到，美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）2021年截獲的偽冒產品中，有四分三是來自中國，以及由中國轉運到香港。

該份報告列出39個網上市場及33個實體市場，指它們涉嫌參與或容許持續的侵犯商標或盜版行為，報告特別指出，微信的電子商貿生態系統是中國其中一個最大的偽冒產品平台，用戶透過微信平台分發和出售有關產品。

美國貿易代表處（USTR）同時表示，全球速賣通（Aliexpress）、百度網盤、敦煌網、拼多多及淘寶，以及義烏國際商貿城、深圳華強北電子產品、北京秀水街等七個實體市場繼續列入"惡名市場"名單。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，有關名單是一項重要工具，用於敦促私營企業和貿易夥伴採取打擊侵權的行為。

對於中國多間電子商貿企業被列入名單，北京方面曾表示不認同，稱美國的做法"不負責任"。而阿里巴巴則稱會繼續與政府部門合作，應對平台上的保護知識產權問題。