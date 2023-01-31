法周刊：中國指責美國“促發”烏戰 北京變調了？

中國烏戰立場

法國《Marianne》周刊網站1月30日報導稱，中國外交部發言人毛寧指責美國“促發了烏克蘭危機”，要求華盛頓停止向基輔運送重型武器。該聲明與中國國家主席習近平自俄羅斯入侵烏克蘭以來所採取的“中立”立場相矛盾。

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該周刊網站國際版上的報導說：我們正在目睹全球衝突的開始嗎？自烏克蘭戰爭開始以來，中國首次做出有利於俄羅斯的立場表態。1月30日星期一於北京舉行的例行記者會上，中國外交部發言人毛寧回應提問時指責美國“觸發了烏克蘭危機”，並向基輔提供重型武器，而“這是助長烏克蘭危機的主要因素”。

報導引述美國彭博社頻道回憶說，1月24日，美國政府批評中國上市公司在軍事和經濟上協助俄羅斯。據北京反駁稱，這是毫無根據的訛詐，並且是“被訛詐”的受害者。中國外交部發言人毛寧在回應記者的話中指責華盛頓“散播妄想症”。她說，中國“永遠不會火上澆油”，並保證中國“將更少地助長危機”。

中立的終結

報導繼續寫道，中國公司對俄羅斯的支持包括非致命的軍事和經濟援助，據彭博社指出，這並不違反美國及其盟友在俄羅斯入侵烏克蘭後實施的制裁規定。

法國《Marianne》周刊最後強調出，這種前所未有的語氣變化發生在美國國務卿安東尼·布林肯下周日和周一訪問北京的前幾天。到目前為止，習近平一直對普京採取中立立場。無論是9月中旬，在上海合作組織（OCS）峰會上，北京向俄羅斯同行表達了對烏克蘭戰爭的擔憂；還是在9月底的聯合國大會上，中國外交部長王毅呼籲烏克蘭和俄羅斯不要讓戰爭“外溢出來”。

美國制裁協助俄羅斯的中企

據路透社此前報道，美國國務院和財政部26日同步對俄羅斯瓦格納集團相關個人和實體實施制裁，並將中國首家運營SAR遙感衛星的商業公司——長沙天儀空間科技研究院有限公司（簡稱“天儀”）也列入了制裁清單，原因是該公司在俄烏衝突中“為俄羅斯瓦格納集團提供協助”。

對此，天儀29日則在回應《環球時報》記者問詢時表示，天儀及子公司與俄羅斯Terra Tech公司及Wagner集團不存在業務往來，天儀的產品及服務皆用於民事和商事用途，不涉及任何軍事用途。同時，天儀正在與各方積極溝通，儘力確保得到公開、公平和公正的對待，通過合法手段維護自身的合法權益。

中國對烏克蘭戰爭的立場會怎麼轉？

值得注意的還有，在歐美國家相繼承諾提供主戰坦克給烏克蘭之前，費加羅報的專欄作者雷諾·吉拉德（Renaud Girard）24日發表《中國出面調停烏克蘭戰爭的資本》的文章。據他分析，中國出面的調停的主要優勢在於可以使俄羅斯總統挽回面子。

據這篇文章指出，中國從1839年到1945年經歷了一個漫長的世紀，期間中國國家主權屢屢遭到侵犯。因而在主權問題上十分敏感。迄今為止，中國是交戰方之間可能的最佳調解人。

為什麼呢？文章作者解釋說，15世紀初，鄭和的強大艦隊到達波斯灣，然後到達非洲東海岸。他與他所接觸的各個國家建立了外交和商業聯繫，與下一世紀的西方海權崛起不一樣的是，明朝當時避免了對外國領土掠奪的行為。

所以說，俄羅斯從2014年開始對烏克蘭的領土蠶食，完全違背了中國的外交政策。去年9月16日的撒馬爾罕亞洲峰會上，習近平就要求普京儘快結束戰爭，並告訴普京，莫斯科隱晦地威脅要使用核武器是不負責任的。

事實上，自從2022年2月24日俄羅斯入侵其國家以來，烏克蘭總統澤連斯基多次尋求與中國總統接觸。他的夫人還在達沃斯世界經濟論壇上向中國代表團轉交了她丈夫寫給習近平的一封信。

從《費加羅報》到《Marianne》周刊的相關報導來看，北京似乎越來越擔心歐美多國將提供烏克蘭主戰坦克的影響。而這種擔心會不會導致其對烏克蘭戰爭立場或者戰略上的轉變，值得關注。