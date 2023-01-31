烏克蘭-歐盟峰會將在基輔舉行 英國稱提供烏克蘭戰機不切實際

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法國宣布將向烏克蘭增派12門“凱撒”榴彈炮；烏克蘭總理證實：烏克蘭-歐盟峰會本周五將在基輔舉行；英國首相蘇納克的發言人周二表示，英國認為提供戰鬥機給烏克蘭的作法並不實際。

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法新社報道，法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼周二在與烏克蘭外長舉行的巴黎聯合新聞發布會上指出，法國將向烏克蘭增派12門“凱撒”榴彈炮，法國還將派遣150名陸軍參謀人員前往波蘭，每月培訓多達600名烏克蘭士兵。勒科爾尼表示，除了已經交付的18門外，這些大炮還將由法國為烏克蘭設立的2億歐元基金資助。

當被問及向烏克蘭提供戰鬥機時，法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼表示“不存在任何禁忌”。勒科爾尼在巴黎會見烏克蘭國防部長列茲尼科夫後，重申了法國在向烏克蘭提供武器問題上的立場，稱不應削弱法國的防禦能力，法國應幫助烏克蘭，而且這些武器只能由烏克蘭用於自衛。

另據法新社消息，烏克蘭總理什梅加爾周二(1月31日）證實：烏克蘭-歐盟峰會本周五將在基輔舉行。他表示，在俄羅斯入侵烏克蘭一年後，此次峰會的召開是向莫斯科發出的一個“強烈信號”。

在烏克蘭獲得歐盟正式候選國地位幾個月後，此次峰會被視為雙方重要的會晤議程。

烏克蘭總理表示，烏克蘭-歐盟峰會在基輔舉行這一事實，向我們的夥伴國同時也向我們的敵國發出了強烈的信號，他並表示，烏克蘭期待峰會對烏克蘭在去年獲得歐盟候選國地位後所做的工作及加入歐盟一體化的努力做出積極評估。

他再次強調，兩天的峰會也將使歐洲對烏克蘭必勝更加充滿信心。

另外，烏克蘭外交部長庫列巴周二表示，烏克蘭預計將有120到140輛西方主戰坦克，以擊退最近加強攻勢的俄羅斯軍隊。

這是烏克蘭首次公布西方盟友承諾提供的重型裝坦克總數。

而在向烏克蘭提供戰機問題上，英國首相蘇納克的發言人周二表示，英國認為提供戰鬥機給烏克蘭的作法並不實際。而在美國表示反對後，波蘭國防部副部長也說，波蘭並未就提供F-16戰機給烏克蘭進行協商。

此前烏克蘭表明，將爭取西方提供戰機，但美國總統拜登周一表示，他不會將F-16戰機運送到烏克蘭以助對抗俄羅斯侵略。

路透社報導，蘇納克的發言人向媒體表示："英國的戰鬥機極為精密，需要數月時間才能學會飛行，因此我們認為，將這些戰機送交烏克蘭並不實際"。

他說："我們會繼續與盟友商討我們認為正確的作法。"

波蘭國防部副部長斯柯基維奇（Wojciech Skurkiewicz）則表示："目前沒有就移交F-16作正式討論。"

波蘭目前有48架美製F-16戰機。