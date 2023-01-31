白宮稱布林肯訪華將尋求與中方討論俄烏戰爭

美國/中國/布林肯訪華

美國白宮國家安全委員會發言人柯比周二(1月31日）表示，美國國務卿布林肯將本月5日至6日訪問中國期間，將尋求與中方官員討論俄羅斯出兵烏克蘭引發的戰爭。

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柯比向媒體表示，去年8月中國抗議時任眾議院議長佩洛西的台灣行程，美中之間一系列會談被擱置，涉及軍事及氣候變化等議題，布林肯此次訪華將尋求重啟有關談判，或為談判注入新動力。柯比表示，布林肯十分期待此此中國之行能夠處理所有有關問題，他並指在烏克蘭發生的戰爭，當然會是美方期待布林肯到訪中國可提出討論的議題之一。

在北京，外交部發言人日前回應有關布林肯訪華的提問時表示，中方願意與美方在雙邊及多邊領域，開展溝通合作，但必須指出美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政、損害中國利益。發言人並強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的"紅線"。