世界報：印度在喜馬拉雅山脈受到中國越來越大的威脅

中印邊界爭端

世界上兩個人口最多的國家經常在其高海拔的邊境地區發生衝突，中國正在悄悄地蠶食。法國世界報稱中國佔有優勢，因為印度不能對宿敵巴基斯坦置之不顧，而在喜馬拉雅山脈開闢第二戰線。

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該報報道說，喜馬拉雅山是中國和印度之間的陣地戰的現場，其回聲卻很少傳到平原地區。這是一場低調的衝突，比北京和台灣之間的衝突發出去的聲音要少得多，但它卻在世界兩個人口最多的國家、兩個核大國之間上演。

兩大鄰國為一條3500公里長的邊界，即所謂的 "實際控制線"，以及兩個大區爭奪不休。中國向印度索求7.5萬平方公里，這幾乎是整個阿魯納恰爾邦的全部面積，北京認為這是西藏的一部分。印度則要求中國退還自1962年以來在拉達克佔領的面積達37000平方公里的阿克賽欽地區。

世界報認為：“這場衝突的根源在於殖民時期的遺產，當時接管印度的英國人在1914年單方面強行畫定北京並不承認的麥克馬洪線，並將拉達克和阿魯納恰爾邦納入印度。該州與不丹接壤，對中國來說尤其具有戰略意義。它包含重要的礦藏和水資源，是佛教聖地之一。達旺地區是加爾登-南迦巴瓦寺Galden Namgey Lhatse所在地，它是西藏僅次於拉薩布達拉宮的第二大寺院，六世達賴喇嘛就出生在這裡。中國問題專家胡切特Jean-François Huchet說：‘它不在中國的控制範圍內，這使得它成為西藏流亡政府的重要後方基地’”。

1962年爆發中印邊界戰爭，中國佔領了拉達克的一部分---阿克賽欽。這場戰爭讓印度人深受羞辱。雙方此後在邊界問題上從未達成過任何協議，兩個對手近年來在高山上修建道路、隧道、機場跑道、橋樑和軍營方面拚命競爭， 2020年，在海拔4000多米的拉達克加爾萬山谷發生1962年以來最嚴重的衝突，印度方面20人喪生，中國方面的受害者人數不詳。這一衝突終結了習近平與莫迪2018年在武漢上演的和解嘗試。

兩年來時斷時續的談判陷入死胡同。世界報報道說，印度總理莫迪卻籠統地表示中國人沒有進入印度的領土，但是當局阻止記者進入和拒絕議會辯論。然而有各種跡象讓人們認為，人民解放軍已佔據了上風，他們正在耐心地蠶食拉達克，並不斷入侵其他地方。印度的媒體也報道，北京可能已經吞併了1000-2000平方公里的土地，而印度軍隊已經無法再在那裡巡邏，牧民也無法再在那裡放牧。

2022年12月，在阿魯納恰爾邦的塔旺地區，又發生了一場混戰。印度國防部長在議會中承認，中國軍隊曾試圖 "越過""有效控制線"。"印度政策研究中心研究員、前軍官Sushant Singh說：“目前的情況反映出印度越來越沒有能力在有爭議的邊境地區威懾中國。”

在新德里智庫戰略與防務研究委員會的創始人哈皮蒙-雅各布教授看來，印度面臨著一個兩難境地："如果升級，充滿了不確定性，如果不升級則伴隨着緩慢但確定的領土損失。他認為，"現在缺少的是應對中國威脅的明確的政治承諾。新德里對中國的策略是假裝視而不見”。

印度陸軍總司令馬諾伊-潘德將軍最近的評論並沒有讓人放心。他稱，與中國的邊界局勢 "穩定，處於控制之下，但不可預測"。