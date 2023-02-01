中國又出新“胡鑫宇”事件？此次是吉林高三女生失蹤88天

中國/胡鑫宇/鄭春梅

據中國官方的央視網新聞預告稱，中國江西官方明天發布江西境內失蹤中學生胡鑫宇遺體被找到的新進展消息。胡鑫宇失蹤一百多天，當地警方與民眾數千人梳篦式搜尋無果，最後卻在校園外不遠糧倉旁樹上用鞋帶勒頸上吊在樹上被發現。屍體已成骨骸。官方報告是自殺。此案在中國民間引發質疑。官方嚴封消息，禁止評論。新案是吉林省吉林市第十三中學高三學生鄭春梅從校外租住的房子內出走後失蹤，到周二（1月31日）為止，已經整整88天。輿論擔心鄭春梅是胡鑫宇案第二。

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據自由亞洲報道，正當全網都在關注江西失蹤中學生胡鑫宇遺體被找到的消息時，一個相似的案例最近也再次浮出水面。消息引據封面新聞，吉林省吉林市第十三中學高三學生鄭春梅從校外租住的房子內出走後失蹤，到周二（1月31日）為止，已經整整88天。她消失的地方是離住處3.6公里外的吉林大橋。

這一消息1月初在中國媒體報道胡鑫宇案時就已經提及。而當時鄭春梅的父親鄭雲江還向媒體抱怨，他在網絡平台發布關於尋找女兒的信息時，卻被禁言，理由是不符合社區規範。

鄭春梅消失的大橋上公共視頻曾在她消失後不久的時間拍到一個行人翻橋跳水的視頻，但鄭春梅的父親告訴媒體，他看過視頻後無法判斷跳水的就是其女兒。而隨後的水面搜救並未能找到相關蹤跡。

關於中國江西少年學生胡鑫宇命案，官媒央視新聞今天發布消息稱，江西官方2日發布全案最新調查情況，並回答記者提問。央視稱將現場直播。央視說，胡鑫宇事件新聞發布會由江西省、上饒市、鉛山縣公安機關聯合工作專班及市縣相關部門聯合舉行。

據中央社消息說，就讀高一的江西省上饒市鉛山縣15歲少年胡鑫宇，2022年10月14日在校園內離奇消失在監視器範圍後宣告失蹤，各方搜尋未果。今年1月28日，鉛山一座糧庫的保全人員赫然在倉庫附近找到一具被指用鞋帶縊吊的遺骸，距離失蹤已達106天。

由於案情疑點過多，包括胡鑫宇為何要前往位在深山裡的糧庫圍牆內自殺？當地警方先前號稱地毯式搜索，為何沒能找到胡鑫宇？失蹤期間學校仍因疫情而封控，胡鑫宇為何能出門？鞋帶如何能達成上吊自盡的目的？是否涉及拐賣後強摘器官情事？