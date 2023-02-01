中國經濟新數據：製造業繼續萎縮中

中國/經濟

今天公布的中國製造業數據調查顯示，中國製造業活動在 1 月份顯示繼續陷入收縮，儘管中國疫情措施完全開放，但清零重新開放帶來的提振不足以抵消中國經濟本身疲軟以及美國和歐洲經濟增長放緩帶來的不利影響，路透社說，突顯出中國經濟復蘇的脆弱性。

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據法新社今天報道稱，根據1日公布的一項獨立指數，中國1月份的製造業活動因疫情清零限制遺留後果而連續第六個月收縮。此前官方數據曾報告積極狀況。官方的報告稱採購經理人活動指數（PMI）上個月已為50.1點。

由IHS Markit為財新計算的採購經理人活動指數（PMI）上個月為49.2點，而12月為49點。

低於50的數字表明活動萎縮。

自8月以來，財新指數一直處於紅色，與周一公布的政府指標（50.1）相比，出現了逆轉。

據稱，主要調查中小企業的財新-Markit調查能更準確地反映總體經濟形勢。官方數字主要是指大型國有企業。

與中國官方數據相呼應，國際貨幣基金組織（IMF）周一將今年中國的增長預測從4.4%上調至5.2%。

在2022年，中國的國內生產總值（GDP）增長稱為3%。法新社說，這一經濟增長速度會讓大多數主要經濟體羨慕不已，但對中國來說，仍然是40年來最慢的速度之一。北京為自己設定的目標是5.5%，這一速度也已經遠遠低於2021年的表現，當時中國的GDP在第一波流行病復蘇的推動下，稱增長了8%以上。

據路透社今天引述一些分析師表示，亞洲能否經受住全球需求放緩和居高不下的通貨膨脹的打擊還存在不確定性。

據東京第一生命經濟研究所首席經濟學家 Toru Nishihama 表示：“亞洲最嚴重的衰退已經過去，但前景因美國和歐洲等主要出口目的地的疲軟而蒙上陰影。隨着疫情的復蘇正在進行，亞洲經濟體需要一個新的增長引擎。目前還沒有。”

國際貨幣基金組織周二小幅上調了 2023 年全球增長前景，原因是美國和歐洲的“驚人的彈性”需求以及中國放棄嚴格的流行病控制措施後中國經濟的重新開放。但國際貨幣基金組織表示，全球經濟增長仍將從 2022 年的 3.4% 放緩至 2023 年的 2.9%，並警告稱世界很容易陷入衰退。