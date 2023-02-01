德國使館官方微博刪粉紅惡言惡語 順帶問了一句“您是否也可以用來評論中國和中國政府？”

中國/德國/五毛

德國駐中國大使館剛剛過去的1月31日罕見發文，告知要刪去該館中國新浪微博官方賬戶留言中眾多辱罵性質的惡言惡語，並罕見稱問，這些關於德國的不友好的評論，您是否也可以用來評論中國和中國政府？據稱，德國使館的反應被贊硬氣。網上批評五毛的惡言惡語，何時敢對中國的不公發過什麼P聲嗎？！

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據德國駐華使館在中國新浪所開微博官方網站稱，親愛的粉絲，我們在此稍作提示：我們信仰言論自由。在德國，每個人都可以自由地表達、寫作或發表自己的見解，沒有審查制度。微博下的評論我們通常會保留--即使是不那麼友好的評論。每個人都可以思考一下，這些關於德國的不友好的評論，您是否也可以用來評論中國和中國政府？即使是在德國，言論自由也是有邊界的。因種族、膚色或性取向而貶低他人，煽動仇恨和暴力，以及否認、淡化甚至為大屠殺辯護的言論我們都會予以刪除。

德國使館微博官網所指引發中國五毛惡言惡語的發文，是前一天30日的博文。

該博文說，九十年前，納粹分子在德國掌權——這造成了可怕的後果。1933年1月30日，阿道夫·希特勒被任命為帝國總理。在很短的時間內，他的政府終止了此前一直適用的魏瑪共和國憲法，建立了獨裁政權：議會被解散，其政治反對者被迫害，工會和其他政黨被取締。在德國，猶太人的權利逐漸被剝奪並開始受到迫害。納粹統治給德國和世界帶來一場浩劫並最終走向覆滅：1939 年德國入侵波蘭，第二次世界大戰爆發。二戰共造成超過 5000 萬士兵和平民喪生。超過 600 萬人在滅絕營和集中營中被殺害。直到1945 年 5 月 8 日德國戰敗並宣布無條件投降，才意味着“第三帝國”的終結。