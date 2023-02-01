拜登將在布林肯訪華後發表國情咨文談中俄“挑戰”

俄羅斯

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）周二（1月31日）表示：美國總統拜登預計在將在布林肯訪華後發表國情咨文，談中俄帶來的“挑戰”。

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柯比表示：拜登是“真正團結了（國際）夥伴的總統，特別是北約聯盟，以應對俄羅斯的戰爭，他付出了如此多的努力，以確保我們能在全球範圍內，迎接中華人民共和國帶來的挑戰”。

柯比補充說：“你可以想像，總統將希望與美國人民進行這種討論。”

俄烏戰爭爆發已將滿一年。北京一直拒絕就此譴責俄羅斯。日前，俄羅斯外交部稱，中國國家主席習近平2月打算訪問莫斯科，暗示習近平訪俄日期可能是俄羅斯入侵烏克蘭的2月24日，但中國外交部發言人拒絕對此發表評論。

美國國務卿布林肯將於2月5至6日訪問中國，這是G20峰會拜習會後，兩國最高級的政治交流。柯比表示：“中美是世界上最重要的雙邊關係”。

外界預計：布林肯將和北京討論俄烏戰爭，並尋求恢復因為去年8月時任美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美中之間中斷的兩國軍事和氣候議題對話。

布林肯此次訪華是否順利？可能將影響到習近平對其訪問俄羅斯的日程和內容安排，甚至影響到中國對俄羅斯的支持程度。中俄關係正成為習近平向布林肯施壓的一個籌碼, 而美方將計就計，把總統發表國情咨文的時間放在布林肯訪華後的即日。