疫情未徹底過 高爾夫中國站賽取消

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儘管中國希望儘快恢復各個方面正常狀態，女子高爾夫國際賽事組織者還是決定取消下個月原定在海南島舉行的國際比賽。該組織者稱原因是中國疫情未了。

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據法新社今天報道稱，國際女子高爾夫賽組織者1日表示，由於疫情狀況，原定於3月初在中國舉行的女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）藍灣錦標賽已經被取消了。

長達在三年的清零措施之後，中國在12月突然取消了對疫情的大部分限制措施，導致在之後的幾天里，患病人數激增。根據官方數據，隨着病人數量的持續下降，現在已經在一定程度上恢復了正常。

但LPGA仍然決定取消在熱帶島嶼海南（中國南部）舉行的賽事，理由是新冠疫情問題還在。

不過該組織聲明說，這一決定是根據中國高爾夫協會（CGA）的建議做出的。

藍灣錦標賽原定於3月9日至12日舉行。上一次舉辦是在2018年，由於新冠病毒疫情在2020年和2021年均被取消。

中國海南的比賽將是2023年LPGA巡迴賽的七個亞洲站之一，世界上最好的女球手將獲得總額為1.014億美元（9320萬歐元）的獎金。

除了2022年2月至3月的北京奧運會和殘奧會之外，中國去年取消或推遲了本應舉辦的多項重大國際體育賽事。中國把原定將於2023年9月23日至10月8日在杭州（東部）舉辦2022年亞運會，推遲一年。