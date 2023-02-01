美國或開發印度頂替中國供應鏈

美國/印度/供應鏈

美國總統拜登政府官員本周與一個印度官員代表團和美國行業高管舉行了會議，尋求促進在印度的技術發展和投資。華爾街日報今天分析稱，這是美國打造中國替代選項的更廣泛行動的一部分。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報署名Vivian Salama報道稱，美國尋求將印度作為替代中國的供應鏈選項。

美國推動將關鍵技術供應鏈從中國和其他一些國家轉走之際，拜登政府正向印度尋求幫助。美國稱中國等國利用這些技術破壞全球安全。

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)周二告訴記者，中國不斷擴大的全球影響力所帶來的挑戰，對印度政府的理念產生了深刻影響，對其他國家政府也是如此。他表示，這方面因素構成了此次討論的背景。

上述會議舉行前，美國與日本和荷蘭達成協議，開始限制向中國出口先進的芯片製造設備，這也是拜登政府通過阻止獲得先進技術的機會來減緩中國軍事發展所採取的相關舉措。

美國官員希望這些出口限制在印度和其他地方創造機會。雖然印度不在世界最大半導體生產國之列，但印度政府力求讓該國在半導體領域成為更有分量的參與者。對於希望實現供應來源多樣化的眾多行業來說，印度是一個有吸引力的合作夥伴。該國有14億人口，擁有大量的勞動力，且成本相對較低。

該報道說，這些會議突顯出美國通過與其他國家結盟來應對中國挑戰的更廣泛努力。拜登政府優先考慮華盛頓與所謂的“四國聯盟”的關係。該聯盟包括印度、澳大利亞、日本和美國，重點是對抗中國。

一位政府高官表示，美國總統拜登確信，如果沒有美印之間密切的夥伴關係作為核心，應對當今世界任何重大挑戰的成功且持久的努力......都不會見效。

該報稱，但最近幾個月的一些挑戰使美印關係變得緊張。印度對烏克蘭戰爭保持了中立立場，繼續以折扣價從俄羅斯購買石油，還回絕了拜登政府提出的以美國供應取代俄羅斯石油的建議。印度非但沒有減少，還增加了對俄羅斯原油的進口。印度還對拜登政府執政兩年以來美國駐印度大使依然空缺表示了失望。本月早些時候，白宮向參議院提交了去年未能獲得參議院確認的幾十名總統提名的人選。