習近平是否真的在俄侵烏戰爭周年時前去克里姆林宮見普京？北京回以“太極拳”

俄羅斯/中國/習近平

俄羅斯外交部稱，應俄羅斯總統普京的邀請，中國國家主席習近平可能在這個月俄羅斯對烏克蘭實施“特別軍事行動”一周年之際訪問莫斯科。但2月1日中國外交部發言人對此不予確認。

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據美國之音今天報道稱，針對俄羅斯外交部說俄烏戰爭周年之際習近平將訪莫斯科，北京今天只以沒有可分享的信息而抵擋提問。

據中國外交部發言人今天稱，“今年，俄羅斯和中國將共同努力，進一步加強和促進兩國政府間的雙邊關係。 ”

俄羅斯國家通訊社塔斯社稍早援引俄羅斯外交部報道稱。“俄羅斯總統普京已邀請中國國家主席習近平今年春天進行正式訪問。”報道稱，習近平的訪問將是2023年兩國雙邊議程上的“核心事件”。俄羅斯外交部沒有說明習近平訪問的具體日期，今年2月24日是普京發動入侵烏克蘭的戰爭一周年。

北京外交部發言人毛寧周三（北京時間2月1日）在被要求確認習近平可能很快訪問俄羅斯時說：“中國和俄羅斯在各個層面保持密切合作，以促進雙邊關係的發展，並為維護世界和平與發展做出貢獻。”

但她拒絕確認這次訪問，“至於具體訪問，目前我沒有可以分享的信息。”

俄羅斯總統普京在去年12月底的年終視頻中向習近平發出了訪問邀請。雙方重申了在能源和貿易等多個領域的合作。

如果這次訪問得到確認將標誌着習近平自2019年6月以來首次訪問俄羅斯。

據美國之音，周一，俄羅斯外交部的聲明還表示，中國負責外交事務的最高官員王毅，將在二月訪問莫斯科，為習近平的訪問作準備。聲明說，莫斯科希望將俄中關係推向“新的水平”，並說，俄羅斯希望提前實現兩國年度貿易額2000億美元的目標。

“這樣的訪問將突顯北京在與西方的地緣戰略競爭中站在莫斯科一邊的戰略選擇，並發出挑釁的信息。” 《南華早報》周二（1月31日）發表的一篇文章說。報道稱，該報罕見地批評習近平這次可能的訪問。

有消息說，台灣媒體在報道習近平將於2月俄羅斯侵略烏克蘭周年之際訪問莫斯科消息時，曾用普京在背後嚴捅習近平一刀，形容普京“綁架”習近平，在普京淪入戰爭失敗的邊緣，拉習近平下水。至此，俄羅斯明確稱普京邀請習近平抵訪。