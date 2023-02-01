華府智庫稱布林肯訪華北京會向美國尋求對台灣問題的“再保證”

中美關係

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國專家們表示，國務卿布林肯訪問北京不會給美中關係帶來突破性進展。台灣問題勢必是重要一環，北京會趁機向拜登政府尋求公開的台灣問題“再保證”。

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根據美國媒體報導，布林肯將於2月5日和6日訪問北京。CSIS邀集中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）、中國專家白明（Jude Blanchette）與甘思德（Scott Kennedy）舉行在線記者會作行前分析。

林洋表示，布林肯此行與中方官員的對話，主題可能包含台灣、東海、南海、俄羅斯與北韓。林洋分析，不預期會有具體成果。美國透過這次訪問向全球展現，美中仍能維持最高層級的對話。

白明表示，他不認為布林肯訪中會給美中關係帶來突破性進展，但就管理雙邊關係而言，絕非壞事。這場訪問與其說有什麼突破，不如說是一次試探，了解北京是否願意改變做法。白明分析北京的意圖指出，中國想要讓華府做更多針對台灣議題的“再保證”，要求華府公開聲明更多貼近其“一個中國”政策的論述。

甘思德以白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）立下的年度目標“建立護欄”來形容這次訪問，他說，過去對話的目標可能是恢復關係，但如今對話，應是在兩國達成一致之處對話，在意見分歧之處避免衝突且能持續前進。

針對美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）近日警告，美國可能在兩年後與中國開戰。林洋表示，2025年動武只是可能性之一，潛在危機和動武風險肯定在增加，不見得是全面入侵，可能是規模動武；白明說，各種預測時間表就象是孩子喊着狼來了一樣，發出不確定訊號，反而自損美國信譽；甘思德說，美國似乎正在將自己拖入一場不必發生的衝突。