中國官媒罕見直播地方新聞發布 江西定調胡鑫宇自縊死亡但未消輿論疑慮

中國/胡鑫宇離奇死亡案

中國江西上饒胡鑫宇死亡事件新聞發布會2日舉行。警方認定胡鑫宇系自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。警方強調胡鑫宇有厭世表現。不過，輿論對胡鑫宇案的疑慮並未消除。據美媒稱，對比去年發生在江蘇豐縣的“鐵鏈女”事件與河北的“唐山打人”事件轟動全國，官方只是以文字通報案件終結。此次胡鑫宇案，官方選擇召開新聞發布會，並邀請記者現場提問。

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據自由亞洲今天報道稱，中國官方新聞發布會認定為胡鑫宇自縊死亡。本周四上午十點，當地警方等部門在鉛山縣的胡鑫宇案新聞發布會上，認定胡鑫宇是自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。

上饒市鉛山縣致遠中學的15歲男生胡鑫宇在失蹤106天後，遺體上周末在金雞山糧倉大院內被發現。惟該案疑點重重，包括警方組織數千人進行搜索，為何未發現遺體、一根鞋帶可懸吊一百多斤重的死者等。

據警方發言人胡滿松說：“2023年1月28日，胡鑫宇屍體被發現。在國內權威刑事技術專家技術指導下，省、市、縣公安機構聯合組成專班，通過調查、訪問、現場勘察、屍體檢驗、物證檢驗鑒定等工作，認定胡某宇系自縊死亡，屍體發現地為第一現場。”

警方通報稱，屍體發現地是原始第一現場，無打鬥或拖拽痕跡。屍體頸部縊索由兩根白色鞋帶相接而成，在靠近屍體頭部的圍牆內側紅石凸出部位，發現黑色錄音筆一支。各臟器在位無缺失，但均腐敗。

不過，有網民通過視頻公開測試鞋帶承受力，三名男子用鞋帶模仿自盡，發現鞋帶難以承受一百多斤重量，立即被扯斷。對此，有網民說，胡鑫宇的鞋帶莫非是定製的。

該報道稱，警方還稱胡鑫宇錄音筆中的兩段音頻清晰表達了自殺意願，有家屬代表和委託的律師全程見證鑒定過程，錄音內容不存在人為合成、篡改情況。警方說，在去年10月14日下午5時40分及晚上11時08分，胡鑫宇錄製的兩段音頻清晰表達了自殺意願。

據警方稱，“認為胡鑫宇性格內向溫和、孤獨，在意他人看法，少與人做深入的思想情感溝通，情感支持缺失，缺少情緒宣洩渠道，常有避世想法，具有隨時隨地在書本上記錄自己情緒、想法的習慣。”

據自由時報今天說，中國15歲少年胡鑫宇離奇死亡案疑點重重，江西官方今（2）日召開記者會，定調胡鑫宇是輕生死亡，中國媒體亦隨之曝光胡男生前日記和社群軟件內容，指他曾在文章留下負面字眼，也曾提到自己“試着銷聲匿跡”，認為活着沒意思。

胡鑫宇於去年10月14日失蹤，警方曾在其寄宿學校致遠高中搜索附近山區，卻一無所獲，最終胡鑫宇被人發現陳屍在距離學校數百公尺的樹林內，此案引起中國網友關注，直指警方辦案不力，竟在其失蹤106天後才尋獲遺體。

據新頭殼今天引述一項在推特上進行的投票顯示，有高達 70% 的中國網友認為中國警方在說謊，堅信胡鑫宇的死因並不單純。