中日外長電話會談：雙方關係面臨諸多問題和懸而未決問題

秦剛

日本外務省通告說： 2 月 2 日，從晚上 10 點開始，日本外務大臣林芳正與中國外長秦剛進行了約 50 分鐘的電話會談。

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中國外長秦剛首先自我介紹，並對日本1月下旬在長崎縣西海岸沉沒的香港註冊貨船的搜救活動表示讚賞。日本外務大臣林芳正祝賀秦剛就任外長，表示願與秦剛外長合作，實現構建“建設性穩定關係”的大方向，兩國領導人提出了類似的想法並成為重要共識。

日本外相表示，日中關係面臨諸多問題和懸而未決的問題，日本國內輿論對華態度極為嚴峻。日本外相再次對包括尖閣諸島周邊局勢在內的東海、中國在日本附近日益活躍的軍事活動（包括與俄羅斯的協調）以及南海、香港、新疆維吾爾自治區的局勢表示嚴重關切。日本外相還表達了台海和平與穩定的重要性。此外，林大臣就在華拘留日本人等案件，再次基於日方立場提出要求。日方還強烈呼籲儘快取消對日本食品的進口限制。

日本外相談到了在綠色經濟、醫療、護理、保健等領域開展互利合作以及包括青年交流在內的人文交流的重要性。他表示，確保透明、可預測和公平的商業環境以及確保日本企業的合法經濟活動很重要，並再次強烈敦促中國採取適當措施。

兩國外長就烏克蘭局勢交換了意見，並確認他們將繼續密切協調應對朝鮮問題，包括立即解決綁架問題。此外，日本將從今年起成為安理會成員，並將加強在聯合國安理會的溝通。就中國在既定國際規則下為國際社會作出積極貢獻的重要性，日本外相表示希望中國在氣候變化、開發性金融等國際問題上作為負責任的大國共同行動。

兩國外長一致認為，他們將繼續在包括首腦會議和外長級別在內的各層級密切溝通。