抖音再受打擊：美民主黨參議員呼籲封禁

美國/抖音

又一名知名民主黨人士加入了共和黨人士尋求牽制TikTok的行動，參議員Michael Bennet（民主黨籍，科羅拉多州）呼籲蘋果公司和谷歌(Google)在各自的應用商店中下架這個中國人擁有的視頻平台。

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據華爾街日報今天報道稱，TikTok再受打擊，美國一名民主黨參議員呼籲封禁。

美國參議員Michael Bennet呼籲蘋果公司和谷歌在各自的應用商店中下架TikTok這個中國人擁有的視頻平台。情報委員會成員、參議員Michael Bennet表示，中國政府可能要求提供美國用戶的數據。

美國共和黨人士一直是TikTok最直言不諱的批評者，但在最近幾周，伊利諾伊州的民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi與加入共和黨人人士的陣營，一起提出立法，要徹底封殺TikTok。

參議員Bennet周四致函蘋果公司首席執行官庫克(Tim Cook)和谷歌及其母公司Alphabet Inc. (GOOG)的首席執行官皮采(Sundar Picha)，稱TikTok構成國家安全風險，因為按照中國法律，各公司都必須遵守來自北京方面的與國家情報行動有關的任何要求。