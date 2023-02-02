港媒字裡行間探尋中國下屆副總理人選

中國/兩會

香港01今天報道1月31日舉行的中共中央政治局就加快構建新發展格局進行第二次集體學習會議，從會議內容以及出席會議者探找下屆中國政府副總理可能人選。據該報，劉國中、何立峰、張國清或是國務院副總理熱門人選。

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香港01今天的撰文說，政治局集體學習釋放信號，副總理人選逐漸明朗。

依照該報分析，1月31日中共中央政治局就加快構建新發展格局進行第二次集體學習，由中央政治局委員自學並交流工作體會，尹力、劉國中、何立峰、張國清、陳吉寧、黃坤明結合分管領域和地方的工作作了發言。這說明尹力、劉國中、何立峰、張國清、陳吉寧、黃坤明負責的工作與加快構建新發展格局有關，而尹力、陳吉寧、黃坤明均是地方大員，意味着劉國中、何立峰、張國清或是國務院副總理熱門人選。

自去年中國共產黨二十大結束後，新當選的二十屆政治局委員大部分已經基本確定職務，只剩下少數職務尚未公布。其中一個原因是由於與全國人大、國務院相關的領導職務任命，要等全國“兩會”召開。從過去慣例來看，全國人大除委員長由政治局常委擔任、第一副委員長由政治局委員擔任之外，國務院的四位副總理，通常排名第一的副總理由政治局常委擔任，其餘三位副總理則由政治局委員擔任。

該報稱，劉國中、何立峰、張國清三位的職務至今都未公布，估計是因為他們的職務要等到全國“兩會”召開。

據該報也稱，當然以上只是基於公開訊息和慣例的推測，具體還有待正式任命。但隨着時間推移，二十屆政治局委員的去向訊息逐漸多起來，國務院副總理的人選正變得明朗。