美國重開駐所羅門群島大使館 聚焦與中國纏鬥爭影響

美國/南太平洋/中國/重開使館

美國今天重新開放了駐所羅門群島大使館，此館曾在30年前關閉。法新社說，美國大使館是在與中國的競爭中重新開放的。

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在與中國在南太平洋地區的競爭日益激烈的背景下，美國在關閉大使館30年後於周四重新開放了駐所羅門群島大使館。

美國國務卿布林肯在一份聲明中說，美國大使館的重新開放標誌着美國"對所羅門群島人民和我們在亞太地區的合作夥伴的再次承諾"。

據法新社說，冷戰結束後，美國於1993年關閉了駐所羅門群島首都霍尼亞拉的大使館，美國屆時曾重組外交使團，除了關閉，還重新配置了美國的優先事項。而現在，美國大使館的重新開放是在所羅門群島總理馬納塞-索加瓦雷於2022年與中國簽署了一項範圍廣泛且內容不明確的安全協議之後。以美國和澳大利亞為首的許多西方國家擔心，該安全協議將使中國加強在太平洋地區的軍事存在。

在美國大使館重新開館開幕式上，美國駐霍尼亞拉代理代表、美國外交官拉塞爾-科諾說，美國使館將成為美國政府和所羅門群島之間的一個 "關鍵性平台"。

據所羅門群島的外交秘書科林-貝克說，美國大使館的重新開放受到所羅門群島政府和人民的歡迎。

法新社說，但在首都的街頭，人們的反應不一。