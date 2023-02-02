美軍上將稱美中2025年開戰，美智庫學者不以為然

解放軍

在新華社發布的這張照片中，2022年8月7日，中國人民解放軍東部戰區司令部的戰機在台灣島周邊進行聯合作戰訓練。

美國空軍4星上將、空中機動司令部司令米尼漢（Mike Minihan）一份致其部屬的內部備忘錄近日在網絡上流傳，經五角大樓證實確有其事，米尼漢研判美中兩軍2025年將有一戰。美國《國會山報》（THE HILL）2日引述美國知名智庫做中國研究的學者報導，學者們大多對米尼漢的研判不以為然。

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與米尼漢的指稱相類似的，還有前美國印太司令部司令戴維森（Philip Scot Davidson），他預測的2027年前，解放軍將犯台。美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael M. Gilday）去年10月也曾警告，中國最快在去年底前對台動武。

華府智庫“史汀生中心”（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）對《國會山報》表示，她從事中國研究這個圈子的同僚中，大多數不認為北京很可能在今後5年內攻台。

孫韻表示，這不是我們頭一次看到一名現役或退役軍事將領出來說，“我們即將與中國開戰”，“但當各位聽到像這樣的評估，你就得對其細節非常謹慎”。孫韻並強調，米尼漢說是“直覺告訴他”，而非“情報評估”。尤其他是現役將領，執掌空中機動司令部，備戰並打勝仗是軍方職責，所以軍方的評估應來自許多案例、不同的觀點，而非“政治評估”。

華府智庫“新美國安全中心”（Centre for a New American Security）專研美中關係的高級研究員斯托克斯（Jacob Stokes）將米尼漢的備忘錄，視為1個希望準備好任何想定狀況的“呼籲”，不論什麼時候可能到來。

斯托克斯向《國會山報》說，該備忘錄其實是試圖說出“解放軍犯台是一個挑戰，會在比近期內還短的時間內來臨”，做為將一種急迫性和現實主義添加到空中機動司令部負責實施的計畫、作戰行動與訓練類型中的方法。斯托克斯認為該備忘錄就是“某種個人意見”，米尼漢的分析當然不是大部分美國政府官員或專家迄今針對中國意見的評估。