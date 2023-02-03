中國大氣球飛北美 美加驚指間諜 北京息事寧人

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美國和加拿大今天都在追蹤至少一個飛越北美的中國氣球，懷疑是中國的間諜行為。但是北京方面敦促美加不要 "把事情說得誇張太過分"，許諾查一查這個氣球事情。

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法新社今天自華盛頓的報道稱，發現中國飛北美氣球這一事件，重新點燃了華盛頓和北京之間的緊張關係，氣球事件發生在美國國務卿布林肯計畫訪問中國啟程前兩天。

在接受詢問時，美國國務院拒絕透露這一事件是否對這次訪問有影響，這是2018年以來，美國國務卿第一次訪問中國。

在北京，中國政府保證說對這一氣球"正在進行核查"。但是，中國外交部發言人毛寧警告媒體說：“在事實確定之前就進行猜測，把事情吹得天花亂墜，無助於事情妥善解決。”她說："作為一個負責任的國家，中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯一個主權國家的領土和領空。" 她還呼籲冷靜和謹慎地處理此氣球案。

據美國五角大樓周四宣布，一個氣球進入了美國領空。加拿大政府周五說，該國正在調查 "第二個潛在的氣球事件"。

一位不願透露姓名的美國國防部高級官員周四告訴記者，應總統拜登的要求，五角大樓考慮擊落氣球，但由於可能的碎片對地面上的人構成風險，因此決定放棄此方案。但他說：“我們毫不懷疑，這個氣球起源於中國。”

這位官員說："我們正在採取措施保護敏感信息不被間諜收集。" 官員同時強調氣球間諜設備 "在信息收集方面的能力有限"。

據官員描述，這是一個尺寸相當大的氣球。同一消息來源說，"我們認為它足夠大，如果在人口稠密地區上空被擊落，氣球裝置碎片可能會造成損害"。

據五角大樓發言人帕特-賴德說，美國和加拿大航空航天防禦司令部（Norad）正在監測該氣球的飛行路徑。該官員說，"該氣球目前的飛行高度遠遠高於商業航空交通。他在一份聲明中說：“氣球對地面上的人不構成任何軍事或物理威脅。”

加拿大國防部在一份聲公告中安撫說："加拿大人是安全的，加拿大正在採取措施確保加拿大空域的安全，包括監測可能發生的第二次氣球事件。"

加拿大國防部沒有詳細說明是否有新的氣球案件。

加拿大沒有提到中國的名字。

但加拿大國防部說：加拿大的情報機構正在與美國合作，並繼續採取一切必要措施，保護加拿大的敏感信息免受外國情報威脅。

據美國國防部高級官員說："顯然，這個氣球是用來監視的，它目前的軌跡將飛經敏感地點上空，"包括美國空軍基地和戰略導彈發射井，他指的是西北部的蒙大拿州。

據消息人士稱，該氣球大約兩天前進入美國領空。美國情報部門說已經在監測氣球，他還說，這不是美國軍方第一次看到這種氣球入侵。然而，這一次，氣球在美國領空停留的時間更長。據同一消息來源稱，戰鬥機在蒙大拿州上空接近了這個飄飛器。

美國稱已經向中國當局提出了氣球問題。

美國眾議院共和黨議長凱文-麥卡錫譴責一個無恥地無視美國主權的中國的破壞穩定的行動。他呼籲拜登 "不要保持沉默"。

美國國務卿布林肯定於接下來的本周日和下周一訪問中國，這將是美國國務卿自2018年10月以來首次訪問中國，中美兩國正在尋求防止它們之間的高度緊張關係升級為公開衝突。兩國眾多爭論的問題中包括中國聲稱是其領土一部分的台灣，以及中國在東南亞的活動。

法新社說，在菲律賓，美國國防部長奧斯汀周四簽署了一些協議，以加強美國在菲律賓的軍事存在，以應對中國。