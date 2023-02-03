印尼總統呼籲東盟峰會不要成為大國角力競技場

中國/美國/東盟

東盟外長於2月3日周五在雅加達舉行第一天會議，印尼總統佐科·維多多呼籲峰會不要成為大國代理人的競技場。

廣告 繼續瀏覽後續

印度尼西亞總統佐科·維多多今天周五在東盟外長級別會議上講話，表示東盟“不能成為任何人代理人的戰場” ，東盟應致力地區和平與穩定。

印尼擔任今年東盟輪值主席國，東盟各國外長今天在雅加達召開一系列會議，美國和中國代表經常參與。

一些國家在南海邊界問題上與北京之間關係緊張，存有爭端。中國聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權， 導致一些國家尋求美國的安全保護來應對中國，而其他東盟成員國則在其他問題上支持北京。

本次為期兩天的會議定主要討論 2021 年緬甸軍政府政變引發的緬甸危機。

緬甸仍然是東盟成員，不過緬甸軍政府官員被禁止參加東盟高層會議，原因是在東盟斡旋，為恢復緬甸軍方與反對派之間的和平局勢達成的5點共識，但時至今日缺乏進展，該協議包括立即停止暴力活動，保持最大程度克制，各方應展開建設性對話等。

緬甸軍政權外交部長缺席本次東盟外長會議。東盟曾要求“非政治”代表出席本次會議，但遭到緬甸軍政府的拒絕。

東盟成立於 1967 年，旨在促進區域合作，十個成員國包括印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、文萊、越南、老撾、柬埔寨和緬甸。