因“間諜”氣球 布林肯推遲訪華 特朗普網呼“擊落它”

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據美國廣播公司新聞報道，美國國務卿布林肯推遲了原定即將開始的對中國的訪問。消息稱此決定與中國間諜氣球被追蹤到飛越北美有關。中國剛剛承認該氣球中國所屬，並對氣球誤飛進美國領空表示遺憾。

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據路透社引述ABC新聞稱，美國國務卿布林肯因間諜氣球事件推遲中國之行。ABC消息說，布林肯不想通過取消訪問來誇大局勢，但也不希望這一事件主導他與中國官員的會談。

中國早些時候對所稱“民用”飛艇誤入美國領土表示遺憾，但這一事件在美國引發了政治騷動。

五角大樓發言人空軍准將帕特里克萊德周四告訴記者，政府正在跟蹤美國大陸上空的一個高空監視氣球，並表示它“在遠高於商業空中交通的高度飛行，不存在軍事或物理威脅對地面人員的威脅。美國官員周四表示，美國軍方領導人周三曾考慮在蒙大拿州上空擊落氣球，但由於碎片的安全風險，總統拜登最終決定反對。

共和黨參議員湯姆科頓曾呼籲布林肯取消他的行程，而共和黨前總統特朗普已宣布成為 2024 年的總統候選人，在他的 Truth 社交媒體平台上發布了“擊落氣球！” 的號角性質的短信。

在周五的一份聲明中，中國外交部表示，該氣球用於民用氣象和其他科學目的，並對飛艇誤入美國領空表示遺憾。中國表示將繼續與美國溝通，以“妥善處理”這一突發情況。中國政府發言人早些時候表示，“中國無意侵犯任何主權國家的領土和領空。”

美國官員表示，他們通過外交渠道向中國同行提出了此事。一位美國官員說：“我們已經向他們傳達了我們對待這個問題的嚴肅態度。”

一位美國官員表示，該氣球被評估為“從情報收集的角度來看具有有限的附加價值”。一位美國官員說，當氣球進入美國領空時，美國“監控”了氣球，並用美軍飛機對氣球進行了觀察。

一位美國官員表示，飛行路線將使氣球飛越多個敏感地點，但沒有提供細節。蒙大拿州的馬爾姆斯特羅姆空軍基地擁有 150 個洲際彈道導彈發射井。

這一消息最初是在周四傳出的，當時中央情報局局長威廉·伯恩斯在華盛頓喬治城大學的一次活動中發表講話，他稱中國是美國面臨的“最大地緣政治挑戰”。

參議院情報委員會最高共和黨參議員馬可·盧比奧表示，間諜氣球令人擔憂，但並不令人意外。盧比奧在推特上說：“在過去 5 年裡，北京針對我們國家的間諜活動變得更加激烈和厚顏無恥。”

蒙大拿州比林斯機場發布了地面停止指令，因為軍方動員了包括 F-22 戰鬥機在內的武器裝備，以備拜登隨時下令擊落氣球。

防禦專家約翰帕拉奇尼估計氣球的大小相當於三輛公共汽車的長度。

周三拍攝的比林斯居民蔡斯·多克說，起初他以為這是一顆星星。

“但我認為這有點瘋狂，因為當時是光天化日，當我看着它時，它太大了，不可能成為一顆星星，”他告訴路透社。

路透社引述保衛民主基金會中國問題專家克雷格·辛格爾頓表示，這種氣球在冷戰時期曾被美國和蘇聯廣泛使用，是一種低成本的情報收集方式。