美國中情局長伯恩斯警告不要低估習近平對台灣強烈野心

伯恩斯

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示：人們不該低估中俄之間的夥伴關係, 習近平對台灣的野心還很強烈。雖然俄軍在俄烏戰爭中的糟糕表現，會讓習近平感到“驚訝和不安”，同時可能也讓他有所清醒，並試圖從中吸取教訓。

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路透社報道：美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）2月2日在華盛頓喬治城大學（Georgetown University）的一場外交政策活動上分析指出：習近平對台灣的野心還很強烈。他警告圍繞台灣而發生的衝突將會對所有摻和進來的人來說“非常不幸”。

伯恩斯還說，“就情報而言”，美國知道習近平曾命令軍隊準備好在2027年之前入侵民主自治的台灣。“目前，這並不意味着他決定在2027年或其他任何一年進行入侵，但這提醒人們他關注的重點和野心的嚴重性。” “根據我們在中央情報局的評估，我不會低估習主席在台灣問題上的野心。”

伯恩斯還指出中俄友誼並非全無上限，他說：“我認為低估雙方對這種夥伴關係的承諾是錯誤的，但這並不是完全沒有界限的友誼。”

日前俄羅斯外交部表示，普京已正式邀請習近平今年春天訪問莫斯科，但中方尚未證實。此外，近期巴西總統呼籲，中國是時候該出面調停俄烏戰爭，但中方在此事上未做正面回應。

對於俄烏戰事俄羅斯近幾周取得的進展，伯恩斯說接下來的半年對烏克蘭來說將會是關鍵。未來六個月對烏克蘭至關重要。

伯恩斯沒有提及中國氣球事件，但稱中國是美國目前面臨的“最大地緣政治挑戰”。他說：“與中國的競爭在規模上是獨一無二的，而且它確實在幾乎所有領域展開，不僅是軍事和意識形態領域，還包括經濟、技術領域，從網絡空間到太空本身。它是全球性的，競爭的方式可能比與蘇聯的競爭更加激烈。”