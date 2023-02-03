華日：所知中國“間諜”氣球1 2 3

中國/美國/氣球事件

美國五角大樓報告本周在美國大陸上空追蹤到官員們所稱一個中國偵察氣球，華爾街日報今天發文介紹此事的來龍去脈。

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據華爾街日報今天稱，五角大樓本周在美國大陸上空追蹤到官員們所稱一個中國偵察氣球，而幾天後，為修復兩國關係，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)計畫訪問中國。以下是huar知道的情況。

偵察氣球是在哪裡被看到的？

據一位美國官員表示，本周早些時候有人在一架商用飛機上觀察到這個氣球在蒙大拿州上空飛行，此前該氣球已飛越了阿留申群島和加拿大上空。蒙大拿州是美國陸基核導彈發射井所在地。五角大樓稱，該氣球飛越了幾個“敏感 ”地區。

什麼是間諜氣球？

據專家表示，氣球幾十年前就開始被用於監視目的，包括在冷戰的高峰期。智庫機構Foundation for Defense of Democracies的高級研究員和中國問題專家Craig Singleton稱，氣球可以被用於各種任務，包括監視、跟蹤導彈威脅以及作為通信鏈接的節點。

Singleton稱，五角大樓去年改變了此前做法，增加了對“充氣高空裝置 ”的撥款，部分原因是這些裝置追蹤高超音速武器的潛力。高超音速武器的速度是音速的許多倍，中國和俄羅斯正在研發此類武器。

Singleton表示：“在一個大國競爭重新開始的時代，我們看到冷戰時期的一項工具再次被使用。”

中國涉嫌收集了哪些信息？

目前還不得而知。由於未被美國防空系統探測到，該氣球似乎不太可能使用的是雷達或其他電子發射手段，因為這樣做的話會暴露目標。

這個氣球現在何處？

一位高級國防官員說，該氣球仍在美國上空漂浮。這位官員沒有說明氣球目前的位置或行進方向，僅表示正在追蹤其動向。

這種情況以前發生過嗎？

美國官員稱，中國曾向美國大陸上空發送偵察氣球，至少有過幾次這樣的情況。

近年來，日本上空也出現過高空氣球，比如2020年在日本東北地區上空發現了一個高空氣球，下面懸浮着一個十字形物體。日本防衛大臣當時表示，正在密切監測該氣球。

為什麼是氣球而不是間諜衛星？

據專家稱，氣球成本比間諜衛星要低得多，而且“徘徊時間”更長，也就是說，它們的移動速度更慢，可以在更長時間裡觀察某一特定區域。它們可以用來增強衛星觀測。

技術公司專家稱氣球可以在原地漂浮數周甚至數月，利用太陽能電池板為氣球上的電池充電。

這一事件對美中關係意味着什麼？

就美中緊張關係而言，這起事件發生的時間頗為微妙，正值布林肯即將訪華之際。一位美國官員告訴《華爾街日報》(The Wall Street Journal)，美國國務院召見了中國駐美大使館的最高外交官，“傳達一條非常明確和鮮明的信息"。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%97%B4%E8%B0%8D%E6%B0%94%E7%90%83%E9%A3%9E%E8%B6%8A%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%B8%8A%E7%A9%BA-%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BA%86%E8%A7%A3%E5%93%AA%E4%BA%9B%E4%BF%A1%E6%81%AF-11675392307