財新：中國服務業活動一月份恢復回升

中國，經濟

周五（2月3日）公布的一項獨立指數顯示，隨着中國放棄嚴苛的清零防疫措施和感染人數激增後逐漸回落，中國服務業活動在經歷了四個月萎縮後1月份有所回升。

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周五公布的財新中國服務業採購經理人指數（PMI）一月份為52.9點，高於去年12月時的48點。PMI指數高於50榮枯線，顯示活動恢復擴張。

法新社報道援引財新智庫經濟學家王喆指， "儘管中國新冠感染仍然居高，但防疫控制措施的放鬆促進了該行業的供應和需求"。而 "取消旅行限制也促進了服務業的出口"。

中國去年12月初取消了大部分清零新冠措施，自2020年以來，該措施在很大程度上控制了疫情傳播，但也成為經濟的主要拖累。在取消嚴格防控措施的最初，由於感染人數激增，導致經濟活動在12月恢復艱難，但自一月初以來，隨着感染人數逐漸回落，餐館、酒吧、火車站、機場和旅遊景點重新迎來顧客，促進了服務業回暖。

一月份中國企業領導人的樂觀程度達到了近12年來的最高水平。

將服務業和製造業結合在一起的綜合指數在1月份也明顯好轉，達到51.1點，而上個月該綜合指數為48.3點。

經濟學家王哲表示，隨着感染人數快速達峰後回落，服務業景氣度先於製造業回升，但就業的恢復仍需時日。同時疫情發展仍存在強烈的不確定性。因此，中國必須做好準備，應對可能出現的下一輪疫情衝擊。疫情防控和經濟社會發展仍需高效統籌。

報道指，中國經濟仍處於恢復階段。政府為2022年設定的經濟增長目標為5.5%左右，但最終只達到增長3%，為四十年來的最低增長之一。