香港47人國安罪案待發 當局加大罪罰

香港/《國家安全法》/中國

對47名香港最知名的民主派人士的審審將於下周一(6日)開始，這是迄今為止以有壓制反對聲音之效的《港區國安法》罪名提控丶涉及最多被告的案件。

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據法新社今天自香港報道稱，該案審訊預計為期三個月，一旦罪名成立，被告最高可被判終身監禁。

香港當局指控他們試圖推翻北京委派的香港特區政府，被告則聲稱，他們是因為普通的抗爭或政治而被針對控罪。觀察家則認為，這次審訊說明，自2019年民主抗議活動被鎮壓以來，在香港批評北京統治的空間很小。

受審者涵括香港反對陣營的不同領域，從着名法律學者戴耀廷到前立法會議員如毛孟靜丶區諾軒和梁國雄，再到年輕的民主活動家如黃之鋒和岑敖暉。

所有人都在2021年3月被控 "串謀顛覆國家政權"罪，因為他們在一年前組織了一次非官方的初選，為立法會選舉挑選反對派候選人。他們宣稱的目標是在當地的部分民選議會中獲得多數席位，從而可以否決預算財政，並可能藉此迫使由北京任命的香港領導人辭職。

當局最終取消原訂的香港立法會選舉，而北京則引入一個嚴格控制誰可參選的新政治制度，及至2020年，北京對香港實施其制訂的《港區國安法》，並用它來起訴這批民主派人士 "顛覆國家政權"。

據中國表示，國家安全法律對於遏制政治動蕩是必要的，但人權團體和香港反對派人士表示，這種打壓只能毀了香港的自治和政治自由。

公平抑或武力

現居美國的前反對派議員郭榮鏗表示，起訴47人是一場 "完完全全的鬧劇"。他告訴法新社: "有人威脅使用暴力來推翻政權，才可控以顛覆罪，這不包括那些僅僅是競選公職並聲稱會透過這樣的公職迫使政府滿足他們所代表的選民的要求的人。"

但檢察官和政府支持者對反對派初選有不同看法。身兼香港「內閣」成員的資深大律師湯家驊告訴法新社說，"如果你的意圖是搞垮政府，那麼它一定是非法的"。

已被改造的城市

雖然香港從來都不是一個民主政體，但它的治理體系曾經允許的言論自由空間遠遠多於中國大陸。然而，《港區國安法》改變了香港的政治格局以及普通法傳統，每一次逮捕和起訴都開創了先例。

現時所有抗議和抗爭都充滿法律風險。

該法允許北京的安全機關在香港公開運作，並建立了一個新的司法系統，使香港法院日益與中國大陸的司法系統看齊。

大多數被告，即47人中的34人，已經被關押了近兩年時間，少數獲準保釋的人則須接受苛刻的條件，包括言論自由受限。

審理國家安全案件的法官是由香港領導人親自挑選的，至今未有一宗案件是由陪審團審訊的。

去年12月，北京更表示，香港領導人可以禁止海外律師參與國家安全審訊。

被密切注視的案件

法律和政治分析家將密切關注這一審訊。

英國華威大學的法律學者郭銘松告訴法新社："這控罪和審訊將發出一個相當強烈的信號，就是任何挑戰現政權權威的，都會被嚴肅對待。

美國喬治城大學亞洲法律中心研究員黎恩灝說，香港人將密切關注 "檢方如何將公民社會中一件普通事件定義為犯罪行為"。

據法新社說，47名被告中有16人不認罪，這種態度意味他們一旦被定罪，可能被判更長的刑期。

此外，法院已被告知，至少三名被告會作為控方證人指證案中涉案者。