IMF：中國經濟增長前景或受疫情與房地產抑制

中國/新冠病毒

國際貨幣基金組織（IMF）今天稱，中國今年的預期復蘇應能為世界經濟增長貢獻四分之一的力量，但疫情和房地產行業的不確定性可能會帶來抑制。

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中國經過三年的嚴厲清零措施，12月取消了的大部分針對新冠病毒流行病的健康限制，仍然削弱了經濟，並在民眾中引起越來越多的不滿。由於病人數量激增，業務恢復艱難。但現在病人數量的持續下降正在幫助經濟恢復。

據國際貨幣基金組織（IMF）周五表示，中國取消疫情限制將給世界經濟帶來推動。國際貨幣基金組織周一提高了對中國的增長預測，稱中國今年的國內生產總值（GDP）將增長5.2%。 該組織預計國內消費將發揮關鍵作用。

據該組織在一份關於中國經濟的報告中說。"中國經濟預計將為今年的全球增長貢獻四分之一的力量。然而，在人口免疫力仍然不足的情況下，新冠疫情仍有 "高度的不確定性"。尤其面對新的新冠病毒變種風險，中國的經濟增長 "仍然面臨壓力"，這可能會抑制復蘇。

此外，國際貨幣基金組織指出，中國正面臨著 "重大的經濟挑戰"，例如尚未解決的房地產危機。

房地產行業佔中國GDP的四分之一以上，在2020年新冠病毒大流行後的復蘇中曾發揮了關鍵作用，但此後卻被削弱。

據IMF警告說，全球需求放緩、烏克蘭戰爭的不確定性和地緣政治緊張局勢是今年中國增長的 "主要風險"。

2022年，中國GDP報告增長了3%。法新社說這是中國40年來最慢的速度之一。