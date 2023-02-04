中國在美國上空放間諜氣球遭指大膽但笨拙

中國/美國/間諜氣球

不少美國安全專家評論中國疑似監視氣球在美國上空飛行似乎標誌着一種比依靠衛星和竊取工業和國防機密更具侵略性的間諜策略。但做法令人費解，大膽又笨拙。

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據路透社說，中國在美國上空放氣球被視為大膽但笨拙的間諜策略。幾十年來，美國和中國都使用監視衛星從空中相互監視。但中國最近的氣球事件卻讓華盛頓的一些人摸不着頭腦。一位白宮官員說本周的事件還不是第一次。

據前白宮國家安全顧問約翰博爾頓說，“在某種程度上，做法更業餘，” 博爾頓稱，“他們衛星上的相機分辨率不夠高，以至於他們不得不派氣球過去嗎？”

隨着中國一直在增強其軍事能力並挑戰美國在太平洋的軍事存在，氣球引發了軒然大波。美國還認為，北京經常尋求從美國公司獲取專有信息和知識。

但中國表示，該氣球是出於民用氣象和科學目的而誤入美國領空，周六指責美國政客和媒體利用這一情況抹黑中國。它此前曾駁斥間諜指控，稱美國抱着冷戰思維，炒作“中國威脅論”。

美國和平研究所中國項目高級顧問 Dean Cheng 卻說，本周發現的氣球事件似乎是故意挑釁。他認為，“這是一種測試對方如何回應的方式，不是在軍事意義上。但在政治上，你對此做了什麼？你保持沉默嗎？如果事實上有很多而且這不是第一次，那麼就引出了一個有趣的問題，之前的那些怎麼了？我們有沒有擊落他們？”

美國參議院軍事委員會共和黨成員邁克·朗茲 (Mike Rounds) 告訴福克斯新聞，最好回收氣球，看看“它是設計用來實際收集數據，還是設計用來測試我們的反應能力”。

除了周五晚上的問題，五角大樓的一份聲明說，在拉丁美洲上空觀察到另一個中國氣球。

美國也被中國指控從事間諜活動。在使用間諜衛星之前，美國使用不易被擊落的高空飛機飛過蘇聯、中國和古巴等地。2001 年 4 月，一架美國海軍 EP-3E 信號情報飛機在距中國海南省約 70 英里的南中國海上空與一架中國戰鬥機相撞，美中關係因此驟降。

2009 年，五角大樓表示，包括一艘海軍艦艇在內的五艘中國船隻在海南附近的國際海域騷擾美國海軍艦艇 USNS Impeccable，這是一艘非武裝海洋監測船。中國表示，這艘美國船隻正在該島省外進行非法勘測。