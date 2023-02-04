中國間諜氣球：配置高不容易擊落

中國/美國/間諜氣球

關於中國氣球引爆各種爭論，包括擊落間諜氣球的議題。但據一位美國專家稱，本周飛越美國領土、促使美國外交部長推遲訪華的中國 "間諜 "氣球，是一種由人工智能引導的工具。美國華盛頓馬拉松倡議智囊團的監視氣球專家威廉-金說，這種飛機是強大的監視工具，很難被擊落。

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據法新社今天引述華盛頓馬拉松倡議智囊團的監視氣球專家威廉-金說，雖然中國的氣球看起來像一個典型的氣象氣球，但有幾處是不同的。間諜氣球巨大的、可見的有效載荷包括用於制導和監測的電子設備，以及為整個事情提供動力的太陽能電池板。

據他說，該氣球可能攜帶美國軍方內部尚未掌握的制導技術。這位專家還解釋說，隨着人工智能（AI）的進步，現在氣球有可能通過簡單地改變高度來引導自己，達到一個合適的點，找到推着它走向理想目的地的風。而這樣的技術仍然可能涉及與發射間諜氣球基地的通信。

據專家，間諜氣球還有一個優勢，就是能夠在要監測的目標上空保持固定位置，而不像間諜衛星那樣必須保持在軌道上。它們可以在同一個位置上盤旋數月。

就為什麼美國不能擊落它的疑問，專家警告說，擊落氣球並不像聽起來那麼容易。這些氣球靠氦氣運行。氣球不是爆炸或爆裂的東西，如果你在上面打一個洞，它就會非常緩慢地癟下去。

據華盛頓馬拉松倡議智囊團的監視氣球專家威廉-金說，1998年，加拿大空軍派出一架F-18戰鬥機，試圖擊落一個無賴的氣象氣球。他們用一千發20毫米口徑的子彈將其擊落。而且還是過了六天才下來的。

華盛頓馬拉松倡議智囊團的監視氣球專家威廉-金還說，不清楚地對空導彈對這種類型的氣球是否有效。它們的制導系統被設計用來追蹤快速目標。