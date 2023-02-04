北京認為：觀測氣球事件可能成為美國政客和媒體“詆毀’中國的借口

中美/政治

美國國務卿布林肯啟程前往中國訪問的前夕，爆出美國領空出現中國氣球事件，引發美國高度關注，布林肯隨即宣布推遲訪問行程。中國繼周五發表聲明，承認飛越美國的飛行物是屬於中國的“民用”觀測氣球之後，周六作出強硬表態指出：中國觀測氣球在美國富有爭議的飛行可能成為一些人“詆毀”中國的借口。

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五角大樓周五宣布：在美國領空發現了一個高空偵查氣球，確認它來自中國，其用途則是從事間諜活動。此一事件在美國引起轟動，原本準備啟程前往中國訪問的美國國務卿布林肯決定推遲訪問。

華盛頓認為：氣球事件令美國主權受到侵犯。而中國外交部周六則表示：中國從未侵犯過主權國家的領土和領空。觀測氣球事件可能成為部分人“詆毀”中國的借口。

北京曾在事件爆出的最初階段，對中國“觀測”氣球“誤入”美國表示“遺憾”。但是今天（2月4日星期六），中國外交部在一份聲明中嚴詞指出：一些美國政客和媒體正在利用此一事件作為攻擊和誹謗中國的借口。並強調：中國一貫嚴格遵守國際法（。。。）從未侵犯過主權國家的領土和領空。

關於美國國務卿到訪中國的消息，一名不願披露姓名的美國國務院高級官員曾披露：布林肯推遲原本預定周日和周一訪問北京的行程，待“條件允許”的時候再重新規畫。然而，中國外交部周六表示：中美雙方均未曾“宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情”。

布林肯訪問北京本應成為緩解兩國緊張關係的催化劑。但隨着氣球事件的發生，兩國關係嫌隙再生。