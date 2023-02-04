日本輿論調查顯示日俄日中關係惡化 日韓關係改善

日本/政治

日本內閣府3日公布的外交相關輿論調查結果顯示，認為日本與俄羅斯的關係“並不良好”和“不太良好”的回答合計達到92.3%，較2021年的上次調查上升13.3個百分點，認為日俄關係“良好”或“比較好”的只有3.1%，這是自1978年首次實施日俄關係調查以來的最差結果。關於對俄感情惡化，調查負責人認為“受到了去年2月爆發俄烏衝突的影響”。

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在對華關係方面，11.0%的受訪者回答“良好”或“比較好”，下降了3.5個百分點。2022年日中釣魚島爭端對抗加劇，中國2022年8月在台灣周圍進行了軍事演習，彈道導彈落在日本的專屬經濟區(EEZ)， 儘管9月迎來了日中邦交正常化50周年，但輿論調查顯示出日中關係改善仍然前景渺茫。

認為與韓國的關係“並不良好”和“不太良好”的回答合計為67.3%，下降13.8個百分點，有所改善。去年5月尹錫悅政府上台，對改善日韓關係具有積極意義，調查結果顯示了日韓關係改善的勢頭。

認為日美關係“良好”和“比較好”的回答下降6.4個百分點至84.9%，而有84.4%的人認為與澳大利亞的關係“良好”。

在對各國“沒有親近感”和“相對沒有親近感”的設問中回答合計結果為，俄羅斯上升8.3個百分點至94.7%，中國上升2.8個百分點至81.8%，韓國下降8.7個百分點至53.7%。

在這輿論調查中，89.7%的受訪者表示支持日本成為聯合國安理會常任理事國的目標，為1994年設定此調查事項以來最高。 在促進對外經濟關係的優先領域方面，71.7%的受訪者回答“確保能源和礦產資源”，其次是“確保半導體和醫藥等重要物資的供應”（57.7%），其次是“食品安全”（50.1%）。

2022年10月6日至11月13日，日本內閣府針對全國3000名18歲以上的人群進行了這項民意調查。 有效回收率為57.7%。