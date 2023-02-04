法新看中國很富的人更多移民新加坡保家衛財

新加坡/中國富豪

新加坡接待越來越多的高凈值很富的家庭從中國搬到這個東南亞城市國家。中國很多很富的人以此避免他們的財富有朝一日落入日益可疑的中國共產黨手中。

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據分析，最近中國當局對未繳稅的科技界億萬富翁和名人的打壓，以及三年來的中國"清零"政策，促使中國富人到其他地方尋求庇護。其中越來越多的人在新加坡定居。

一些接近該行業的消息人士告訴法新社，新加坡這個亞洲金融中心符合流亡企業家的所有要求。在這個由同一個政黨統治了六十年的新加坡，罷工和示威是被禁止的。稅收相對較低，人口以華人為主。

最近，非常富有的中國人的到來並不是悄無聲息。他們中的一些人已經在聖淘沙島上俯瞰大海的豪華豪宅中定居下來。

新加坡AIMS是一家提供搬家和移民服務的公司，公司首席執行官Pearce Cheng也驚訝，說：“這很瘋狂。你無法想象他們花了多少錢才能買下這樣的豪宅”。

他說在他的一個客戶家的聚會上，他看到中國人客戶拿出一種罕見的日本威士忌 "山崎55"，這種酒的價值可以達到80萬美元一瓶。

而Pearce Cheng的公司就是幫助新來者尋找豪華公寓，僱用司機或讓他們的孩子在公立學校註冊上學。

新來的人喜歡開着勞斯萊斯或賓利到處兜風，並經常出入高級高爾夫俱樂部，如聖淘沙高爾夫俱樂部，那裡的外國人的年會費是67萬美元。

據高爾夫營銷顧問公司Blazon的主管Benny Teo介紹，"他們中的許多人都是年輕的中國人，穿着時尚的名牌服裝，他們一般都獨來獨往。"

據法新社說，現在一些中國有錢人的名言是，“我的錢在這裡才是我自己的”。

在幾起沸沸揚揚的當局打壓案件讓有錢人感到害怕之後，移居新加坡使最富有的中國人能夠將他們的財富置於中國當局的視野之外。法新社提及中國電子商務巨頭阿里巴巴的前負責人馬雲，在當局突然取消馬雲集團2020年的IPO時，馬雲被估計損失了250億美元的收入。

據該行業的一位會計主管說，其他高層老闆擔心成為共產黨的下一個目標，他們不得不廉價出售他們的公司。一位專家告訴法新社， "搬到新加坡可以保護幾代人的家產。" 另一位業內人士說，新加坡越來越被視為一個居住地，而不是一個退路。一位客戶稱，"至少當我在這裡時，我知道我的錢是我的。"

一家火鍋連鎖店的創始人之一海迪勞最近在新加坡設立了他的"家族辦公室"，這是一個管理富人客戶資產的機構。據新加坡金融管理局指出，從2020年到2021年，這家族辦公室的數量增加了一倍多，達到700家。

律師事務所Dentons Rodyk的財富管理業務聯合主管Loh Kia Meng估計，到2022年底，他們在新加坡的人數將達到1,500左右。據他說：“如果說總數字（......）顯示每辦兩個家庭卷宗中就有一個來自中國，我不會感到驚訝。”

據法新社稱，即使中國今後沒有清零，出走趨勢也可能會繼續下去。北京和華盛頓之間日益緊張的關係也在推動一些企業家離開中國。

據私人銀行CIMB的亞洲區域經濟學家Song Seng Wun說，新加坡是一個非常方便的中立區，巨富們可以在這裡做生意。這個城市國家既與美國保持着密切的安全關係，又與中國保持着強有力的貿易關係。