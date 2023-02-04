美國怒火再升：中國稱氣球被西風颳走現在卻向東飛行

美國/中國/氣球

被指是中國間諜氣球據報已經改變航向，目前在美國中部上空約 18,300 米的高度處向東漂浮。美國軍方指控該氣球顯示出機動能力，加深了對該氣球間諜指控。

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據路透社引述美國五角大樓稱，中國間諜氣球改變航向，從美國中部向東漂浮。此前中國一直稱該氣球受西風吹刮無可控制誤入美國上空。而被指控是中國間諜氣球機動性的披露直接挑戰了中國關於該氣球只是一艘民用飛艇被吹離航線後誤入美國領土的說法。

美國空軍准將帕特里克萊德3日稍晚在五角大樓的新聞發布會上說：“我們知道這是中國的（監視）氣球，它有機動能力飛行路徑。”

美國官員說，由於美國軍方擔心碎片可能散落，美國總統拜登周三決定不擊落漂浮在蒙大拿州上空的氣球。

五角大樓預計氣球將繼續在美國領空飛行幾天。萊德拒絕推測美國軍方在那段時間可能會採取什麼選擇。但人們猜測拜登是否仍然可以命令氣球被摧毀或被捕獲.

萊德說，美國軍方不會具體說明氣球在美國中部上空的確切位置，並表示他不想進入“每小時”的更新周期。他說，如果人們願意，美國任何一個州的人都可以仰望天空找看氣球。

據來自堪薩斯州的參議員羅傑馬歇爾說，間諜氣球在他所在州的東北部上空，他的工作人員正在與執法人員聯繫。馬歇爾在推特上寫道，“我譴責中國人試圖監視美國人的任何企圖。拜登總統必須保護美國的主權。”

萊德發表關於氣球的講話時候，中國氣球出現在美國上空的政治影響越來越大。美國總統拜登在周五上午就經濟發表評論時沒有提及氣球的問題。

美國對氣球事件顯示仍然有分歧。路透社說，中國間諜衛星搭載的傳感器與美國官員認為的間諜氣球上的傳感器類似，這引發了人們對北京為何會在重大外交活動前夕冒着如此無恥行為的風險的質疑。但官員們表示，儘管如此，中國間諜氣球所採用的飛行路線將飛越多個敏感地點。其中一個地點可能是軍事基地，包括位於蒙大拿州的洲際彈道導彈發射井所在地。