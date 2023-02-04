間諜氣球案前 中國火速下架Damus

中國/網絡監控/Damus

美國社交平台Damus在中國區上架僅一天後，本周五即被下架。中國網信辦指稱該軟件含有"非法內容"，但有網民認為，當局此舉是因尚未掌控軟件後門以及該平台允許用戶匿名註冊可規避信息審查。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲消息，美國新社交平台Damus作為本周非常熱門的一款社交軟件，周五在中國被迫下架。據PA一線網站報道，Nostr協議第三方客戶端Damus在推特上稱其已收到通知，根據中國國家互聯網信息辦公室（CAC）的要求，該應用程序將從中國應用商店中移除，因為它包含在中國非法的內容，不符合應用商店審查指南。

有網民說，Damus最大的特點是聊天內容可規避網絡監控。據有網民留言，“網信辦”光速下架Damus，側面證明這個社交軟件的“三無特性”是真實的：無人知道你是誰，無人能發現你在哪裡，無人能刪你發的帖。

自由亞洲說，Damus屬於一款去中心化的網絡平台，用戶可匿名註冊及上線，深受網民歡迎。此前有消息稱，Damus上線不到兩日，已登上美區App Store免費社交App前十排行榜。據報，Damus下載量超過Signal、微信、Line等知名社交應用。

該報道稱，十年前，谷歌、推特、油管等國際社交媒體拒絕與中國官方合作提供後台及分享客戶隱私，而被迫撤離中國。