間諜氣球讓美國與中國緩解泡湯

美國/中國/間諜氣球

疑似中國間諜氣球在美國上空飄蕩引發的政治衝擊不僅破壞了美國高級外交官原定的北京之行，還可能破壞兩國為穩定日益增長的貿易戰而做出的努力，加劇中美兩國不穩定的關係。

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據路透社報道稱，中國氣球在美國上空懸飄使外交解凍的希望破滅。

美國對看似不合時宜的間諜任務的反應將對穩定已經接近歷史低點的關係的努力產生揮之不去的影響。一些美國立法者要求民主黨總統拜登追究中國對官員們所說的不可接受的侵犯美國主權行為的責任。

美國國務卿安東尼·布林肯推遲了原定於周五開始的訪問，他表示他將準備“在條件允許的情況下”訪問北京，但政府可能很難迅速恢復訪問，除非中國提出認真的態度和善意的姿態。

時任總統巴拉克奧巴馬領導下的美國駐亞洲最高外交官丹尼爾羅素表示，中國說這架飛機是一個錯誤的氣象氣球，是可笑的也無濟於事。

美國官員稱，“這一事件使兩國氣氛惡化，立場變得強硬，不能保證雙方能夠成功恢復‘巴厘島’勢頭。” 美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11 月在印度尼西亞舉行的會晤，雙方同意加強溝通.

兩個超級大國之間的關係在過去幾年裡出現了摩擦，並在去年 8 月跌至幾十年來的最低點，當時美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，促使北京在中國宣稱擁有主權的台灣附近進行軍事演習。此後，拜登政府表示希望為兩國關係搭建“地板”，確保競爭不會演變成衝突。

但控制眾議院的共和黨人已經在研究如何調查來自美國最大地緣政治對手的潛在威脅，並迅速就氣球問題向拜登施加壓力，質疑氣球是如何被允許進入美國領空的。

一些分析人士表示，如果布林肯繼續訪問，政府可能會招致更尖銳的批評，稱其對中國的態度軟弱且在國會中表現不佳，兩黨都支持對北京採取強硬路線。

前白宮國家安全委員會亞洲事務副高級主任伊萬·卡納帕蒂 (Ivan Kanapathy) 表示，他預計國會將舉行一系列有關中國的聽證會，這將使布林肯很難證明訪問北京是正當的，除非他能贏得被拘留的美國人的釋放或帶着另一個大獎回來。